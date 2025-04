Finalmente, después de mucho trabajo tras su paso por Gran Hermano, podemos decir que Julieta Poggio cumplió su sueño de comprarse su casa soñada.

“Hola, mi gente. Quiero compartir este día tan especial para mí con ustedes porque también siento que se los debo, me siento agradecida porque están siempre ahí...”, expresó en Instagram, muy contenta.

Juli es propietaria. Foto: IG | poggiojulieta

“Después de dos años de haber salido de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y conocen saben que me gusta levantar la pala, puedo decirles que oficialmente soy propietaria de mi próximo departamento”, expresó, al pie de una foto celebrando con su mamá.

EL CONSEJO FINANCIERO DE PAMPITA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE JULIETA POGGIO

Julieta Poggio reveló el consejo financiero que le dio Pampita que cambió su vida para siempre.

“Pampita me dijo ‘no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento’. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”, contó en Noche al Dente.