Desde el 30 de abril, su cara, sus expresiones y sus matices recorren el mundo entero. Clara, el personaje que hace en El Eternauta, atraviesa la trama y ella se luce con su interpretación.

Mora Fisz (22), que hace de hija de Ricardo Darín y Carla Peterson en la serie de habla no inglesa más vista del momento a nivel global en Netflix, habló con Ciudad de este gran presente profesional, lo que se viene para la segunda temporada y mucho más.

-¿Cómo estás viviendo este furor de El Eternauta?

-Es muy fuerte. Es como un shock, la verdad. Porque fue tanto tiempo de espera entre que lo grabamos y el estreno de la serie, que es como que en cierto punto lo veíamos muy lejano. Así que procesando todo y tratando de mantenerme tranquila.

-¿Te pasa te reconocen más por la calle?

-Está pasando, sí. Una locura. Es re lindo porque se nota que la serie como que impactó mucho a muchas personas de una forma positiva. Y cuando me paran se les nota en cómo me hablan y me felicitan.

“En las grabaciones estaba constantemente tratando de aprender de mis compañeros, porque bueno, ¡quién pudiera! Es un honor ser tan chica y ya estar trabajando con gente tan grosa y tan sabia".

-Aparte estás muy parecida en la serie a como sos en la vida.

-Claro, sí, yo estoy igual. Me veo igual a la serie. Capaz ahí tengo un look un poco más apocalíptico.

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de algún fan de la serie?

-Tengo un vecino que tiene un negocio y básicamente armó todo un stand de El Eternauta y puso nieve falsa y algunos afiches de la serie. Así que como es del barrio paso y lo saludo.

-¿Qué nos podés contar de las grabaciones, lo sentiste como un desafío?

-Fue hermoso. La verdad que sí fue un desafío grande, porque este fue recién mi segundo proyecto audiovisual y tengo poca experiencia dentro de un set.

Así que de repente pisar el de El Eternauta, que encima es gigante, me hizo sentir re intimidada, sobre todo al principio, porque es como todo muy gigante. Pero lo que me conectó mucho fue el equipo y la gente con la que trabajamos.

Mis compañeros, Bruno (Stagnaro), el director, toda la gente de producción. La verdad, había una calidad humana y un compañerismo enorme. Y es algo que tranquilamente podría no haber sucedido, porque cuando hay tantas personas trabajando juntas puede ser un ambiente hostil, y no fue el caso.

-Supongo que también sentiste la presión de participar de un proyecto tan especial.

-Sí, sí. Desde que empezamos a grabarla se venía hablando, mucho menos de lo que se está hablando ahora por supuesto. Los que son sobre todo más fans de la historieta de El Eternauta y también la gente que es fan del cine, de la ciencia ficción y demás, ya estaban muy “manijas”.

Mora Fisz y Orianna Cárdenas (Foto: Movilpress)

Ya se venía especulando sobre cómo iba a ser la adaptación, quiénes iban a actuar, cómo iban a ser los sets. Entonces, obviamente cargábamos con esa responsabilidad, de hacer algo que esté bueno, que le guste a la gente.

-Sos la más joven del elenco y nada más y nada menos que la hija en la ficción de Ricardo Darín y Carla Peterson. ¿Cómo fue el vínculo con ellos?

-Hermoso. La verdad que son los dos excelentes personas, súper amorosos, generosos, que es algo que valoro mucho, porque para mí también fue como una escuela estar ahí. Estaba constantemente tratando de aprender de mis compañeros, porque bueno, ¡quién pudiera!

Es un honor ser tan chica y ya estar trabajando con gente tan grosa y tan sabia. Y ellos también me daban el lugar y generaban que pueda aprender de ellos. Me dieron consejos y la verdad que la pasamos muy bien. No sólo Ricardo y Carla, sino todo el elenco. O sea, compartíamos mucho, muchas horas de jornadas largas y largas y lo disfrutábamos.

-Y prontito te vas a volver a ver las caras con la mayoría porque se vienen las grabaciones de la segunda temporada.

-Sí. Estamos en contacto todo el tiempo. Por WhatsApp, también por Instagram y vamos viendo lo que sube cada uno. Nos contestamos, charlamos. Sobre todo de cómo estamos transitando este momento, que es como una bomba para todos y vamos viendo cómo nos sentimos, porque nadie está preparado para algo así.

Mora Fisz.

La emoción del estreno, las repercusiones y su familia

-¿Cómo lo estás manejando a nivel sentimientos?

-Bien, bien. Por suerte estoy muy bien acompañada, muy contenida. Capaz los primeros días fueron los más intensos en cuanto a lo emocional, porque se había convertido un poco en una fantasía para mí el hecho de que finalmente se estrene la serie. Y cuando pasó, te encontrás con la realidad, con la gente, con el público.

Y hay como todo un tsunami que viene, de gente que te dice cosas lindas, que dice cosas feas, de todo. Te encontrás con todo eso que forma parte de esto, de la exposición.

Mora Fisz en la tapa de su álbum Sinestesia.

Y al principio fue tal vez lo más impactante. Ahora ya siento que lo estoy llevando mucho mejor y también me apoyo mucho en mis compañeros y en mis amigos.

-¿Cómo vivís el papel que te tocó y la importancia que tiene en la serie?

-Considero que tiene su relevancia en la trama pero en cierto punto me parece que todos estamos atravesando un poco lo mismo, porque por algún motivo u otro todos pusimos nuestra parte en la serie. Sea el rol más grande o sea el rol más chiquito.

-Ahora yo quiero saber qué le pasó a Clara, tu personaje, en ese momento en la que no la vimos.

-Y bueno, no sé, ja, ja. La verdad que lo que se ve es lo que está en la serie. No es que yo leí un guión aparte donde muestran todo lo que le pasó, que hubiera estado buenísimo. Hubo un trabajo de pensar: “bueno, a ver, a esta piba le pasó mucho cuando no estuvo en pantalla”.

Y es importante que el público cuando la vea de vuelta, cuando vuelve a aparecer, lo note, que se dé cuenta que no está bien ella, que algo le pasó. Ese era un poco el desafío y espero que se haya podido ver.

-¿Cuándo empiezan las grabaciones de la segunda?

-Esperemos que pronto, porque estamos todos muy manijas y con ganas ya de volver a ese mundo que es mágico. Tengo ganas ya de que me den el guión. De que me los manden, de poder leerlos y muchas ganas de saber qué le depara a Clara en la segunda.

-¿Qué nos podés contar de las pantallas gigantes que utilizaron para grabar y que ustedes puedan sentir más vívidamente lo que estaba pasando?

-Fue una locura la verdad. Es un flash y un orgullo que tengamos acá en Argentina esto, porque da pie a que se hagan otras producciones de este estilo.

Mora Fisz en su presentación musical (Foto: Movilpress).

Mirá, por ejemplo, teníamos unas escenas en el motorhome por la ruta y estaba la pantalla donde se estaba proyectando la ciudad, todo en movimiento. Y vos te mareabas porque sentías esa situación como de que te estabas moviendo, pero en realidad no te estabas moviendo. Fue re copado, re lindo, re divertido y un privilegio estar en un set de esa magnitud.

-¿Cómo te sentiste cuando finalmente se estrenó?

-Me movilicé mucho, me emocioné porque te genera esto que nos pasa mucho a los argentinos de sentir como orgullo. Más allá de si te gusta la ciencia ficción o no. La serie lo que tiene es que es argentina en todo el sentido de la palabra, en los diálogos, en los personajes, en los vínculos que tienen.

Todo es muy argentino. Entonces eso te hace sentir como ‘che, mirá, se está haciendo una serie de ciencia ficción y es tan argenta’. Había sentido algo parecido en el Mundial de Qatar viendo a la Selección, esa emoción tan grande. Es un sueño hecho realidad.

-¿Sabías algo de la historieta de El Eternauta (de Héctor Oesterheld con ilustraciones de Francisco Solano López)?

-Mi hermana la había leído cuando estaba creo que en séptimo grado. Y recuerdo en su momento pispeé un poquito y me había parecido espectacular. No lo había leído detenidamente porque era muy chiquita y no me había llamado tanto la atención, pero cuando me dijeron que me había llegado para hacer el casting me morí. Es un hito nacional.

Mora Fisz en su presentación musical (Foto: Movilpress).

Y a medida que fui entrando en el proceso de casting más empecé a indagar. Y me acuerdo que cuando quedé, mi hermana salió corriendo al Parque Centenario y me compró una edición que estaba toda rota, muy vieja.

Y después mi abuelo me consiguió otra tremenda que tengo ahora, que es así de grande (abre los brazos) y ahí ya lo pude leer bien. Y entendí por qué hay tantos fans.

-¿Tu abuelo, tu familia qué dicen?

-Mi abuelo creo que es mi mayor fan, te diría. Le dicen El Bocha, se emociona mucho y está muy, muy contento. Ponele, vamos a comer a un lugar y le dice a los mozos: “ella actúa en el Eternauta”. Yo tipo: “Bocha, bueno, ya está”.

Y el resto de mi familia me apoya un montón. Soy una afortunada por eso. Aparte yo soy “la oveja negra” de la familia: mis viejos son comerciantes, mi hermana, médica. Nadie se dedica a esto.

“Cuando quedé en el casting, mi hermana salió corriendo al Parque Centenario y me compró una edición de El Eternauta que estaba toda rota, muy vieja. Y después mi abuelo me consiguió otra tremenda que tengo ahora, que es así de grande y ahí ya lo pude leer bien. Y entendí por qué hay tantos fans”.

-¿Y cómo fue que pudiste meterte en este mundo?

-Mucho se lo debo a mi vieja, porque ella cuando yo era chica y le pedía pataleado por favor que me lleve a castings se puso un poco al hombro el laburo de ser mi representante. Me llevaba, me traía, me bancaba. Estaba cuatro horas afuera de un casting esperándome. Ella me acompaña en todo. Se volvió una cábala que cada vez que tengo algún casting ella vaya conmigo.

La música en la vida de Mora Fisz

-Vos, además de actriz sos cantautora. ¿Qué opinás de la playlist de la serie?

-Creo que es una de las mejores cosas que tiene la serie. Bueno, el momento de El magnetismo es una de mis escenas favoritas. Cuando cuando dicen la frase que ahora se hizo muy famosa de “lo viejo funciona, Juan”. Y con esa canción de fondo que encima la letra habla de “tenemos que estar juntos” y demás.

Mora Fisz / Fuente: Instagram

Qué gran laburo hicieron ahí, la verdad. Creo que está buenísimo porque de repente te das cuenta que hay gente en la otra punta del mundo que está escuchando nuestra música, rock nacional, lo que nos representa.

-¿Qué se viene ahora después de la segunda temporada de El Eternauta?

-Deseo de todo corazón poder seguir trabajando, poder seguir haciendo nuevos personajes, nuevos proyectos. Que esto sea una puerta que me abra muchas otras para seguir dedicándome a esto, que es lo que a mí más me gusta en el mundo y lo que me hace feliz.

-¿Se vendrá algo nuevo de tu música en este intervalo hasta que se estrene la segunda temporada de El Eternauta?

-Va a salir algo ahora dentro de poquito. Una canción que la tengo como guardada hace mucho tiempo y no encontrábamos el momento indicado para sacarla al mundo.

Y también estuvimos durante mucho tiempo, con los chicos de Costes y los de Loishka, buscando la versión perfecta de esta canción que tomó bastante trabajo. Es una canción mía. Y por fin pudimos encontrar la versión final además de que estuvimos grabando el video, así que síganme en mis redes y prontito van a poder escucharla.