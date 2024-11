Tiene 21 años, una sensibilidad evidente y un gran talento para no solo cantar con dulce voz sino también escribir sus propias canciones.

Mora Fisz es artista desde muy chiquita y en esta charla con Ciudad contó más sobre su vida, su carrera y sus sueños.

-¿Cómo estás, Mora, cómo vivís la salida de Sinestesia, tu nuevo disco?

-Estoy muy contenta, muy feliz. La verdad que fue bastante el tiempo en el que estuvimos laburando en el álbum: tres años para ser exacta. Nos tomamos nuestro tiempo e hicimos todo con mucha dedicación.

Entonces, yo digo que para mí fue como una especie de parto, realmente. Fue sacarlo al mundo y estoy contenta de todo lo que está pasando, así que feliz.

-¿Cómo viviste la presentación en sociedad del álbum?

-Siempre hay como un poquito de nervios antes de cantar en vivo. Sobre todo, bueno, en esta ocasión donde era el estreno de mi disco, un momento muy esperado.

Así que estaba un poco nerviosa, pero más que nada estaba emocionada, mucha adrenalina. Decidí... yo trato de no sobrepensar mucho como para fluir. Trato de distraerme, charlar con las personas de mi equipo que me acompañan siempre y que son lo más.

Tenemos un vínculo hermoso. Me refiero a los chicos de Costes y los de Loishka. Realmente es súper lindo poder vivir todo esto con ellos. Así que me acompañan súper bien y me siento cómoda.

Entonces siempre llego muy preparada a las presentaciones. Llego y lo único que tengo que hacer es cantar. Ellos están en todo lo demás.

Mora Fisz en la tapa de su álbum Sinestesia.

-¿Cómo fue ese trabajo de tres años?

-Desde un principio quisimos contar una historia en todas las canciones, entonces empecé escribiendo una que se llama Mil cosas (N. de la R.: ya cuenta con más de 500.000 reproducciones en Spotify).

Y a partir de esa canción decidimos contar la historia de una relación en todas sus etapas. Armé como una especie de story time mental donde fui anotando qué quería que cuente cada tema. Y a medida que fuimos escribiendo cada uno, se fue formando la historia y así quedó el álbum.

-Imagino la emoción de ver un disco plasmado con canciones de tu autoría.

-Sí, para mí es fundamental cantar lo que escribo. Desde que soy muy chiquita compongo. Es una pasión, la utilizo como para poder externalizar todo lo que siento y lo que me pasa.

Entonces, es muy importante para mí poder escribir mis propias canciones. Y mi sueño es poder llegar a otras personas con mis letras.

-¿Cómo fue el momento en el que tu familia empezó a notar que lo tuyo iba en serio en este camino del arte?

-Mirá, nadie de mi familia está metido en lo que es el arte. Pero yo, desde que soy chiquita, tengo videos míos cantando y llegó un punto en el que mis papás dijeron, “ok, le gusta de verdad”.

¡Porque no paraba de cantar! Estaba todo el día cantando en la escuela. Me la pasaba cantando y soñaba con hacer eso. Mis papás por eso me llevaron a clases de comedia musical, después a canto y actuación. Siempre tuve muy claro desde chiquita que me quería dedicar a esto.

-¿Y cómo está siendo el camino, al menos hasta ahora?

-Hay mucha gente que sueña con esto y es difícil realmente. Te dicen, “te vas a morir de hambre”. Por suerte no fueron mis padres los que me lo dijeron, por suerte, pero otra gente sí.

Pero siempre tuve muy en claro que quería hacer esto y fui bien encaminada hacia mis objetivos.

-Volviendo al disco, ¿cuál es la canción que a vos más te llega?

-Me encanta Casualidades. Me gusta mucho porque quería escribir una canción íntima, personal. Quería una canción que si la escucha una persona que está muy enamorada, le recuerde a su pareja.

Es difícil tocar ese tema sin que caer en lo genérico. Entonces se me ocurrió hablar de un concepto que es de cómo uno conoce muchas veces a alguien por pura casualidad.

Por haber estado en el momento justo, en el lugar justo. Y después esa persona termina siendo de las más importantes para uno. Y uno nunca se lo hubiera imaginado en ese momento. Que eso que a mí me pasa con mis vínculos, con mis amistades.

-Justamente te iba a preguntar si buscás en tu vida para a la hora de escribir.

-Claro, sí, sí. Es un poco imposible no hacer introspección a la hora de escribir. E inspirarme en mis propias experiencias.

También busco mucha inspiración en mi alrededor, en los vínculos que veo de mis amigas, en libros, películas. La verdad que todo me genera inspiración a mí a la hora de escribir.

-¿La actuación queda en un segundo plano ahora? Porque ahora estás a full con el álbum.

-Es una constante balanza, ja, ja. Constantemente van bajando y subiendo. Ahora estamos un poco a full con la música. Ya el año pasado estuve con un proyecto de actuación que me ocupó bastante tiempo de mi vida. Y estuve muy enfocada en eso.

Después, apenas me liberé, le metí a pleno a la música. Y este año sí, estamos muy en lo musical. Metiéndole a full ahora con el estreno del álbum. Y dándolo todo. Y veremos qué pasa a futuro. La verdad me gustan las dos cosas por igual. Y espero poder dedicarme a ser actriz y cantante, poder congeniar ambas cosas.

-¿Qué se viene de acá a fin de año?

-Bueno, este miércoles 27 voy a estar despidiendo el 2024 con mi banda en Casa Temple (Costa Rica 4677) a las 20 hs con entrada libre y gratuita. Ahí vamos a recorrer los temas del nuevo disco y otros. Además, voy a estar formando parte de un festival que se llama Do It.

Es un festival para artistas, de artistas emergentes. Y el año que viene, bueno, ¡vamos a estar en el Quilmes Rock! Estoy muy contenta, es una locura. No lo puedo creer. Nunca me hubiera imaginado en este momento de mi vida ya poder estar formando parte de un festival de este estilo. Y compartir escenario con tremendos artistas.