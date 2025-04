Este lunes en Corta por Lozano, Hernán Drago protagonizó un momento híper emotivo cuando estalló en llanto al hablar de la muerte de su perro. El modelo compartió con el público lo importante que fue para él la compañía de su mascota durante los últimos quince años.

Antes de relatar el doloroso episodio, Drago y el resto de los panelistas debatían sobre la huella y el legado que dejó el papa Francisco. Para el modelo, la humildad y el ejemplo de vida que transmitió el sumo pontífice son valores de profunda enseñanza que lo sensibilizaron al máximo.

Vero Lozano notó esta situación y le pidió a Drago su opinión. “Estoy así sensible, ustedes lo saben y gracias por el respeto. Hoy falleció mi perrito, compañero de 15 años. Es un momento muy duro y triste”, dijo el modelo, muy emocionado, al punto de que intentó continuar hablando sobre el papa Francisco, pero no pudo evitar seguir haciéndolo sobre su perro.

Hernán Drago en Cortá por Lozano (Foto: captura Telefe)

“Ayuda y da calma, verlo justamente en esta simpleza. Como él dijo, entender que los tiempos de Dios son perfectos y con la humildad de su partida, esta tumba tan simple de poner la palma de la mano sobre la mejilla de uno, de verdad que ayuda, escucharle la voz, ahora que no está en esta tierra, ayuda y consuela”, señaló Hernán, y ahí nomás se quebró en un llanto tal que no pudo hablar más.

Vero Lozano intervino para cubrir a su compañero: “Lo que representan las mascotas para todos, es un integrante más de la familia”. Hernán coincidió y agregó: “Todos los que tenemos mascotas, sabemos que es muy injusto, llega en un momento que no se consuela sabiendo que lo hizo feliz”.

Hernán Drago recordó a sus perritos en Cortá por Lozano (Fotos: capturas Telefe)

Visiblemente emocionado, también confesó: “Es triste y duro porque hay que estar en la despedida. Ellos te miran, te huelen como diciendo acá estoy hace algo. Y uno no puede hacer nada y es fuerte”. “Es igual que nadie es eterno, es imposible no recordar los momentos, las enseñanzas. Me pongo así también por mis hijos, mi perrito tenía 15 años, mi hija 19, creció con él”, relató.

Finalmente, el modelo cerró su relato con una reflexión sobre la vida y el dolor de las despedidas: “Y uno como padre también se siente con mucha impotencia, entendiendo que se puede consolar hasta ahí, que los hijos también en un momento tienen que abrir las alas y entender que la vida es parte de esto. Es muy grande el mensaje, es muy grande”, señaló.

