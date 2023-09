Hernán Drago contó en su visita a Cortá por Lozano cómo fue el momento en que una empresaria le ofreció dinero para pasar una noche en medio de una campaña en el exterior para una marca.

“Era una empresaria, yo había hecho una gráficas para un perfume internacional que se vendía en varios países y en 10 días yo tenía que recorrer 7 u 8 países”, comenzó contando el modelo.

Entonces, continuó: “En uno de esos lugares había hecho un sorteo en el que las mujeres de ese día subían a sacarse una foto con el modelo del momento y se sube una empresaria me empieza a decir un par de piropos muy lindos, en Ecuador fue esto”.

Hernán Drago en Cortá por Lozano.

“Me empezó a decir ‘¡qué lindo sos!’ y yo le dije ‘gracias’ y me dice ‘no, pero tenemos que hacer algo’, y le respondo ‘¿con qué?’. ‘Con que sos muy lindo’, me dice y le digo ‘¿algo como qué?’, yo estaba en pareja, y me dice ‘¿vos estas solito hoy en el hotel?’”, relató Drago.

En el programa de Telefé, detalló: “Entonces le dije ‘¿cuál es la propuesta?’ Después me di cuenta que la propuesta era seria, pero en ese momento yo no me lo estaba tomando así. Me dice ‘te puedo ofrecer dinero’”.

EL MOMENTO EN QUE HERNÁN DRAGO RECHAZÓ LA OFERTA DE 10 DÓLARES QUE LE HIZO UNA EMPRESARIA

Hernán Drago finalmente confesó que rechazó la oferta que esta mujer le hizo: “Le pregunté, ‘¿de cuánto estamos hablando?’ y me dice ‘dos mil dólares’. Le dije que no, después me ofreció cinco mil dólares, le volví a decir que no”.

“Y me dijo ‘hasta diez mil dólares te puedo ofrecer’. Entonces yo le dije ‘me siento muy halagado pero muchas gracias’ y ahí se retiró. Yo no acepté”, aclaró en diálogo con Verónica Lozano.