El visceral descargo de Carmen Barbieri contra Yanina Latorre tuvo como respuesta un golpe bajo de parte de la panelista de LAM, y la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) lloró al repudiar la referencia a la agonía de Santiago Bal.

“¡Es para hacerle juicio, no para una carta documento! ¿Cómo dice que yo le limpiaba el cu... (a Santiago Bal)? ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? Es el papá de mi hijo, que no se puede defender”, se indignó.

“¿Cómo lo permite Ángel? ¿O que te maltrate, Estefi, como te maltrataba y estás en juicio? ¿Cómo lo permite el canal (América)?”, continuó.

Entonces, hizo una pausa, tomó aire y se quebró en llanto en vivo: “¿Cómo lo permiten de un hombre enfermo que murió en mis brazos? Es un hombre que sufrió tantos años cáncer”.

“Sí. Me engañó, me separé, pero cuando mi hijo me preguntó dónde iba a ir su papá le dije que a mi casa. Murió en mis brazos”, recordó conmovida.

“¿Cómo permiten que esta señora siga arruinando la vida de la gente? ¿Cómo permiten que gane un sueldo en un canal? Que tenga todo el derecho del mundo en cag... en todos”.

“Dice que estoy vieja, enferma y que tengo que tomar la pastilla. Tiene un problema con las mujeres. No tiene código, respeto por nada ni por nadie”.

“Esta no te la voy a perdonar. Me estás haciendo pasar un mal momento hace varios años”.

EL GOPLE BAJO DE YANINA LATORRE A CARMEN BARBIERI QUE LA HIZO LLORAR

El jueves por la noche, Yanina Latorre había lanzado un feroz contraataque contra Carmen Barbieri, con el golpe bajo de recordar la agonía final de Santiago Bal.

“No hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el Fisco que tuviste que pagar y labuar años. Que le limpiabas el cu... mientras tenía una enfermedad y te garcaba, te dejó endeudada y te afanaron entre todos”.

“Yo creo que Carmen se dio cuenta de que tenía razón, que se estuvieron burlando de Sofía Aldrey, y esto la calentó porque la dejé en evidencia”.

“Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita. Cuando sos conductora y encarás una cámara diciendo ‘estúpida, tarada, cornuda, flaca’, eso a vos te grafica y muestra tu verdadera personalidad”.

“¿Quién soy yo? Yanina. Con eso a vos te alcanza y sobra. Siempre me tiran con un cuerno que me comí porque no tienen con qué darme”.

“Sofía Aldrey me llamó desesperada pidiendo que cuente la historia”.