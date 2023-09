Juan Etchegoyen le hizo una nota en Mitre Live a Esmeralda Mitre por su conflicto con Fernanda Iglesias. En LAM, programa donde analizaron la entrevista, Yanina Latorre cuestionó la actitud del conductor frente a su entrevistada y lo acusó de “chupamedias”.

“El otro pelotudo, que se hace el bueno y es más malo que las arañas... Le chupaba las medias, no hay nada más patético que chuparle las medias al entrevistado”, exclamó Yanina, sin filtro, contra su colega.

Enojado, Juan le respondió con todo en su programa. “Chupamedias... ¿Justo vos me estás diciendo? Con todo lo que leímos de Tini (Yanina es amiga de Mariana Muzlera, madre de la artista), bueno… ¿Querés que siga?”.

JUAN ETCHEGOYEN RECORDÓ SU PASADO TRABAJANDO CON YANINA LATORRE

“Me dijo que soy malo también, Yani… Me parece que fue bastante bueno con vos, ¿o no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Fui productor de Yani, en la radio, en el programa de Marcelo Polino...”, sentenció Juan, enojado por las críticas de su excompañera de trabajo. ¿Recibirá respuesta?