De la noche a la mañana, Juan Etchegoyen se ausentó de su programa, Mitre Live, lo que preocupó y alarmó a sus fieles oyentes.

Para evitar especulaciones, el comunicador reapareció en Instagram y reveló el problema de salud que lo obligó a alejarse de los medios durante algunos días.

Juan Etchegoyen atraviesa un problema de salud. Foto: IG | juanetchegoyen

“Desaparecí unos días. A veces la vida te exige parar y de repente te lo manifiesta de alguna manera. Aquí les cuento amigos, gracias por cada mensaje y nos vemos pronto”, expresó, antes de dar a conocer el motivo.

¿QUÉ PROBLEMA DE SALUD ATRAVIESA JUAN ETCHEGOYEN?

Juan Etchegoyen contó por qué tuvo que dar un paso al costado de su programa durante algunos días.

“Volviendo después de unos días difíciles, duros y de incertidumbre. Les quiero contar por qué no estoy trabajando ni con el teléfono ni con las redes sociales. Estaba al aire en Desayuno Americano, me empezó a sangrar la nariz y desde el canal llamaron a una ambulancia. Vino un médico, me tomó la presión, tenía un pico muy alto y me trasladaron a una clínica...”.

“Un cardiólogo me recomendó que me tomara unos días porque este pico de presión fue por el estrés”.

“Ese fue el momento más difícil, luego se repitió el sangrado y un cardiólogo me recomendó que me tomara unos días porque este pico de presión fue por el estrés. A veces, el cuerpo te da un mensaje y el que a mí me dio era parar un poco”, sentenció, más tranquilo pese al susto.