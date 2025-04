Contenta por su segundo embarazo, a dos meses de conocer a su bebé en camino, Jimena Barón se propuso depilarse sola el cavado, lo que se convirtió en una odisea matutina.

“Me levanté y muy cuidadosa de mi cuerpo, de mi pareja, de mi sexualidad, me propuse depilarme sola. No debí proponerme algo así tan temprano”, sentenció, divertida.

Jimena Barón se depiló sola estando embarazada. Foto: IG | jmena

“Lo hice con un espejo porque no se ve nada de acá para abajo, es una bola, un mundo (por su panza). Yo a las 8 AM reencontrándome con mi pochola...”, sumó, entre risas.

¿JIMENA BARÓN LOGRÓ DEPILARSE SOLA?

Si bien le costó, finalmente, Jimena Barón logró depilarse sola estando embarazada.

“La patita como en la bacha del baño, tristísima la imagen, quedé divina pero me costó una hora y una neumonía casi, agitación, la quedaba ahí en esa postura tristísima... No pude remontar el día”, cerró, sincera.