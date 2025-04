Luego de que se debatiera en varios programas sobre la denuncia al aire que hizo Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, la conductora de Viviana en vivo reveló que llevará a la Justicia a la humorista.

“Antes de comenzar con este programa, quiero decir junto al doctor Juan Manuel Dragani, que está conmigo (su panelista y abogado), que este miércoles 16 de abril, todo lo que voy a decir acá, lo voy a ir a contar a Comodoro Py”, lanzó la presentadora.

“Para que vean que no me ando con chiquitas. Miren que he denunciado a presidentes, ministros, me he peleado con candidatos a presidente, pero lo que voy a contar hoy para mí es un horror, y van a ver cómo una cosa se va relacionando con la otra”, agregó.

“Primero voy a arrancar con la historia, ya no de amistad, pero después el tema se pone muy heavy (pesado), y yo el día miércoles 16 de abril, o sea, este miércoles, ya lo arreglamos recién con el doctor, voy a estar en Comodoro Py porque a mí hay temas que me irritan profundamente”, siguió.

Y cerró, tajante: “Y por supuesto, los que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia. Así que el miércoles voy a estar en Comodoro Py”.

EL MENSAJE DE VIVIANA CANOSA SOBRE SU CONFLICTO CON LIZY TAGLIANI Y SU DEFENSA A LUCAS BERTERO

Lejos de que quedara en el pasado el fuerte descargo que hizo Viviana Canosa en Viviana en vivo (el programa que conduce por eltrece) hablando de todo lo que sufrió cuando era amiga de Lizy Tagliani –entre otras cosas, la acusó de haberle robado plata- la conductora volvió a referirse a este conflicto.

Todo comenzó cuando en Mujeres Argentinas debatieron sobre este conflicto al aire junto a Lucas Bertero como invitado, quien fue muy amigo de Viviana y la defendió en todos sus dichos.

Allí, en medio de la conversación, María Belén Ludueña compartió el mensaje que Canosa le escribió por WhatsApp: “Me está escribiendo Viviana Canosa que está mirando el programa. Y te agradezco Vivi por estar del otro lado. Nosotras charlamos el fin de semana”, comenzó diciendo.

“Viviana va a bancar a su amigo, Lucas, porque pregunta ‘¿Por qué atacan a Lucas?‘”, agregó. Y cerró, contundente: “Y voy a seguir con algo más que nos está diciendo Viviana. Dice, ‘¿por qué no podemos contar nuestra historia?’. Viviana tiene su versión de su historia”.