Este fin de semana, Lizy Tagliani dedicó el inicio de La Peña de Morfi para hacer un sonoro descargo tras las durísimas acusaciones de Viviana Canosa contra ella por haber presenciado, supuestamente, cómo su por entonces amiga le robaba dinero de su cartera.

“Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha, me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (…) Era un sobre con dólares”, contó Canosa este viernes.

El descargo de Lizy Tagliani en Telefe en respuesta a las acusaciones de Viviana Canosa (Foto: Instagram @telefe)

En el inicio de La Peña, Lizy se defendió de estas acusaciones. “Les voy a decir la verdad. Seguramente saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste. Nunca pensé que esto podía pasar”, dijo en un inicio.

Leé más:

Qué dicen los chats de Lizy Tagliani con el exnovio de Marcela Tauro

LA RESPUESTA DE VIVIANA CANOSA AL DESCARGO DE LIZY TAGLIANI EN LA PEÑA DE MORFI

“Yo sé quién soy. Estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Y tener la vida que tengo también. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona”, agregó.

“Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, explicó la conductora.

El posteo de Lizy Tagliani en Telefe que contestó Viviana Canosa (Foto: Instagram @telefe)

“Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor de que yo misma voy a decir ‘sí, esto pasó’. De verdad, yo no miento. Yo no voy a mentir nunca”, cerró. El video fue compartido en las redes sociales de Telefe, donde Viviana Canosa contestó, subiendo la apuesta con un “Mañana ampliaremos”.

Leé más:

Lizy Tagliani sufrió un percance de salud tras las graves acusaciones de Viviana Canosa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.