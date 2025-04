A menos de un año de apostar al amor de Javier Milei, Yuyito González recibió al pastor Giménez en su programa de Ciudad Magazine e hizo una contundente afirmación.

“Me van a ver casada”, dijo la conductora de Empezar el día, sin hacer alusión directa al presidente de la nación.

¿El contexto? Segundos previos, pusieron al aire un video retro del pastor Giménez dándole la bendición a Yuyito y asegurando “la veremos casada”.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

LA CONTUNDENTE AFIRMACIÓN DE YUYITO GONZÁLEZ EN VIVO: ¿LA VEREMOS CASADA?

“En la vida hay que ir por todo, no hay que quedarse en tibiezas, no hay que quedarse a medias, en especulaciones, en puede ser, no puede ser”, dijo la conductora.

Y continuó: “Yo no recordaba este video, pero digo sí, me van a ver casada. No sé ni cuándo. No tengo la visión, pero me van a ver casada”.

“En la vida hay que ir por todo. Muchas veces cuando me preguntaban por el amor, yo decía que la pareja, en esta etapa de mi vida, tiene que ser el broche de oro, después de los fracasos… Hay que ir por todo. Dios tiene todo para darnos”, concluyó Yuyito González, actualmente de novia con Javier Milei.

