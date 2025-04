Este miércoles se llevó a cabo la clásica gala de nominaciones de Gran Hermano en la que los participantes votaron por aquellos que quieren que queden “en placa” provisoria y de allí salieron los nombres de los cinco elegidos.

Durante la hora y media de emisión, los “hermanitos” se acercaron al Confesionario para elegir a aquellos con los que ya no quieren convivir en la casa y así se supo que Gabriela, Luz, Selva y Martina lideran las preferencias, junto con Ulises, que recibió la “fulminante”.

El resto de la tabla quedó compuesta por Catalina (3 votos), Eugenia (3 votos), Juan Pablo “Devi” (2 votos), Sandra (2 votos), Katia y Lucía, ambas con un solo voto. Este jueves, Santiago “Tato” Algorta deberá elegir a quién bajar de placa y a quién irá en su reemplazo.

La placa de nominados de Gran Hermano del 9 de abril de 2025 (Foto: captura Telefe)

MARTINA DE GRAN HERMANO SORPRENDIÓ A LUCHI CON UN CONTUNDENTE PEDIDO SOBRE TATO ALGORTA

A cuatro meses del comienzo de Gran Hermano y tras la segunda salida de Luca Figurelli de la casa, Martina Pereyra sorprendió a Lucía “Luchi” Patrone con un concreto pedido sobre Santiago “Tato” Algorta.

La joven de La Plata volvió a dejar en claro que no quiere tener nada íntimo con el uruguayo, con quien intercambió besos y arrumacos ni bien Luca fue eliminado del reality por primera vez.

Cerca de Tato y de Luz Tito, Martu le pidió a Luchi que la ayude a evitar momentos a solas con Algorta.

Martina: -Cuando yo esté con Tato, no te vayas.

Luchi: Okey, pero amiga hay momentos en los que están solos y yo no sé qué hacer.

Martina: -Ya sé... Pero no quiero que te vayas.

Luchi: -Pero el otro día estaban acá, durmiendo, así...

Martina: -A mí me chupa un huevo que vengas... Por un montón de cosas digo “no”. Primero por Luca. Más allá de que él esté haciendo la suya. Acá todos me cargan con él. No quiero estar con dos pibes en la casa. Y, segundo, me siento bastante incómoda por Luz. No sé por qué. A él le gusta. Ella no, siempre me jode… Pero, amigos. No quiero que en la casa me carguen con él.

