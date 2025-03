Jenifer Lauría, exparticipante de Gran Hermano, reveló que pasará por el quirófano tras el accidente sexual de su novio, Giuliano Vaschetto, que terminó en cirugía.

Luego de que la pareja contara en redes que él tuvo que ser operado de urgencia porque se le cortó el frenillo cuando estaban haciendo el amor, Jenifer reveló que ella se realizará un procedimiento quirúrgico por decisión propia.

Jenifer contó que a su novio se le cortó el frenillo. Foto: IG | jenifer_lauria93

Además, aclaró que el médico que le realizará la cirugía estética en el pasado ya le hizo una rinoplastia. El resultado le gustó tanto que lo convocará de nuevo para una segunda misión. “Me quedó súper natural. Es un genio. Y bueno, uno vuelve donde fue feliz”, sentenció.

¿QUÉ CIRUGÍA ESTÉTICA SE HARÁ JENIFER LAURÍA?

Jenifer Lauría se achicará su busto. “Para los que me están preguntando por qué fui al cirujano, es porque me quiero volver a sacar pecho”, explicó mientras señalaba su escote.

“Me quiero volver a sacar pecho”.

“Las tengo gigantes, no me gustan. No me las aguanto más. Quiero achicármelas”, sentenció, con naturalidad.