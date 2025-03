Este martes se conoció el video de un repudiable comentario que hizo el conductor Ari Paluch en el pase de su programa de la Rock & Pop sobre la posibilidad de drogar a la locutora Noelia Corral para manipularla y darle “un besito”, y ahora ella rompió el silencio.

Luego del pedido público de disculpas de Paluch sobre lo que él consideró “un chiste”, Noelia expresó su descontento y subrayó que este tipo de frases no pueden considerarse como una broma bajo ningún concepto. “Me pareció un horror”, afirmó en A la tarde.

“No quería hablar del tema porque no considero que haya que hacer leña en el árbol caído”, dijo sobre este nuevo incidente de Paluch. “Para él fue una gracia, no es una mala persona. Es su humor. Fue o es un gran periodista. Yo lo escuchaba hasta de chica, siempre fue un gran periodista. Pero a mí no me parece humor, es un horror”, aseguró.

El conductor publicó un video en sus redes sociales para tratar de explicar el escándalo que generó.

QUÉ DIJO LA LOCUTORA QUE FUE OBJETO DE LOS REPUDIABLES DICHOS DE ARI PALUCH

Además, la locutora lamentó que todavía existan personas que hablen de esa manera. “Es un horror el abuso sexual, no es una gracia, ni ahora, ni en los ‘90, ni en los ‘80, ni nunca. Los chistes sexuales no se deberían hacer más. Es insoportable escucharlos”, analizó.

Además, Noelia reveló que le entristece el hecho de que Ari Paluch no haya cambiado a pesar de sus escándalos previos en A24. “Es una persona que tiene este tipo de humor, los temas sexuales son recurrentes. Lamento que haya corrido un límite más”, dijo.

Ari Paluch y la locutora Noelia Corral (Fotos: Instagram @aripaluch y captura América TV)

Finalmente, Noelia Corral reveló que no escuchó ni el pedido de disculpas privado ni el público que hizo Paluch en Instagram. “No lo escuché, no tengo ganas. Aprecio sus disculpas, se dio cuenta. Esto ya está... era la oportunidad de mostrar que esos chistes no van más”

“No nos podemos burlar de drogar a una mujer, de violar en manada... No es chiste. Quisiera que los hombres no digan esto, ni en el bar, ni en el partido de fútbol... Nunca”, cerró la locutora.

