Este martes Ari Paluch hizo una repudiable “broma” cuando le insinuó a Beto Casella en el pase de Rock & Pop su idea de drogar con una pequeña dosis de burundanga a su locutora para “robarle un beso”. El escándalo que generó fue tan grande que tuvo que salir a aclarar la situación.

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana”, señaló en un video que grabó en la intimidad de su hogar. “Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos”, agregó.

“Esto no es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona”, dijo, en referencia a que todo ocurrió en presencia de Martina Paluch.

Leé más:

El repudiable chiste de Ari Paluch al aire sobre drogar a una locutora que causó indignación: “Para un besito”

EL DESCARGO DE ARI PALUCH TRAS SU ESCANDALOSA “BROMA” RADIAL A UNA LOCUTORA

“Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija”, agregó Paluch.

“O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido”, señaló el conductor, que en 2019 fue despedido de A24 por una polémica similar.

“Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”, cerró en un posteo con comentarios cerrados.

Ari Paluch y su hija Martina (Fotos: capturas Rock & Pop 95.9)

Leé más:

Georgina Barbarossa, tras la polémica entrevista a Ari Paluch: “Me quiso agredir; mostró la hilacha”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.