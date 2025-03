Maru Botana lanzó una fuerte acusación contra Yanina Latorre en una entrevista con Rulo para Infobae: “Estuve a punto de hacer un programa de cocina a la mañana ella declaró en la radio que me iba a hacer mier... todos los días. Entonces dije, ‘¿tengo necesidad de hacer un programa y tener soportar que me maten?‘” .

“¿Te sacó la posibilidad de tener un programa? ¿Y qué programa era?" , repreguntó el periodista y ella contestó: “No, pero... ese por lo menos. Lo llamé al Chato y le dije ‘la verdad que no, no estoy para estas’”.

Sobre cómo se conocieron y cuándo empezó su enfrentamiento, la pastelera contestó: “Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa por esa parte. Nuestra relación era perfecta”.

“Nunca tuve problemas con Yanina. Todo lo que dijo es invento, eso de que no coma, de la anorexia, no lo pudo creer, me hace mal escucharlo. Ella venía a estudiar a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no, siempre tuve la mejor onda con ella y su hermana Maite. No sé por qué le despertó esta maldad conmigo. La verdad que nunca lo entendí”, cerró Maru.

LA RESPUESTA DE YANINA LATORRE A MARU BOTANA

Tras sus últimos dichos, Yanina Latorre le respondió con todo a Maru Botana a través de sus redes sociales y negó haberla amenazado: “La mitomana sigue obsesionada conmigo, como cuando éramos chicas, como dijo More ‘que lo demuestre’. No te quiere nadie”.

“Sos mala compañera. Asumilo, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas. No estas en la tele porque no te quieren. Cuando éramos jovenes me cagó la vida por resentida, me humilló. Conmigo no, no mientas sobre mí”, dijo la panelista en una serie de mensajes.

En otras historias de Instagram, Yanina siguió: “Todo lo que dijo es mentira, jamás fui a tu casa con un novio rugbier, te conoció en la universidad en primer año. Yo voy de frente y vos sos zo... ¿ahora decis que te bajaste de un programa por mí? ¿cuándo te amenacé?Autocrítica, no existis“.

