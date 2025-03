La bronca de Dalma Maradona con Matías Morla se transformó en una mordaz crítica a Puro Show por la entrevista que le había hecho Carolina Molinari al abogado, y fue Fernanda Iglesias quien le saltó a la yugular.

“A mí sí me enoja que Dalma diga eso, porque claro, como ella consiguió todos sus trabajos siempre de arriba, cree que todo es fácil para los demás”.

Foto: Captura (eltrece)

La furia de la periodista fue porque la hija mayor de Claudia Villafañe había calificado la nota a Morla como paga, para luego en un posteo en X aclarar: “No fue nota paga de plata, sino arreglada solo con preguntas pautadas. Eso se notó mucho”.

“No es fácil para nosotros, Dalmita, porque no tenemos padres famosos ni nadie que nos acomode en ningún lugar”, explotó.

LA FEROZ CRÍTICA DE FERNANDA IGLESIAS A DALMA MARADONA

“Ella sí consigue los trabajos por ser la hija. Por el apellido. No me vengas a joder con que sos buena actriz ni nada, porque no lo sos. Así que chau”, exclamó furiosa.

“Acá queda claro cómo inventan cosas. Cómo deliran con cosas. ¿En qué te basas en que esta nota fue armada, Dalma Maradona?" , siguió.

“Yo tengo, me consta, el dato de que una vez en una película dijeron, ‘hay que armarle un personaje a Dalma Maradona. Porque es Dalma Maradona’. Me consta, querida. Así que... Callate la boca, no critiques el trabajo de los demás. Que no somos hijos de nadie y que la venimos bancando hace muchos años trabajando”, sentenció Fernanda Iglesias totalmente sacada.