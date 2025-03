A horas de que se lleve a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona, Matías Morla dio una profunda nota a Puro Show (el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece) y disparó sin filtro contra Dalma y Gianinna, las hijas del Diez.

Indagado por Carolina Molinari sobre el origen del conflicto con las hijas de Diego Maradona, el abogado se sinceró: “Según una de ellas, tiene un video mío y un audio, en el cual yo le pido un soborno para trabajar con el padre. Y yo le digo que por favor lo muestre el video y el audio que tiene porque es mentira. Sin embargo, a pesar de que lo negué 20 veces, y que ella dice que tiene un audio, nunca lo exhibió”.

“Primero, yo trabajo. Yo tengo el estudio jurídico, soy abogado de una empresa y no tengo mucho tiempo para estar contestando cada acusación. También, a veces, hay gente que es mejor tenerla de enemiga que de amiga porque tampoco me interesa. Y también hay gente que es mejor que te critique a que te halague”, agregó.

Y cerró, tajante: “Determinadas personas, es más preocupante que hablen bien de vos, a que hablen mal. Hay un tema que está vinculado a por qué este odio profundo. Es muy sencillo. Diego, toda su vida denunció a Claudia Villafañe por robo. Diego se murió pensando que le había robado. ¿Y quién hacía las denuncias? Yo”.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE DALMA MARADONA, A DÍAS DEL JUICIO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ: “NO ME PUEDO CALLAR”

A días de que se lleve a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma no pudo evitar quebrar en llanto al revelar cómo atraviesa este difícil momento. Además, dio a conocer la mayor preocupación que tiene su mamá, Claudia Villafañe.

“Mi mamá está preocupada porque tiene miedo. Miedo de la mafia, de los que manejan todo y tienen plata y poder. Pero a mí no me importa”, comenzó diciendo Dalma al aire, en el programa de streaming que conduce Ángel de Brito en Bondi Live.

“Yo sé a quiénes me enfrento, pero no puedo quedarme callada. Necesitamos que la gente sepa la verdad”, agregó, antes de que el próximo 11 de marzo la Justicia resuelva qué va a pasar con los siete de los ocho acusados por mala praxis en la atención de Maradona, que son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, quienes enfrentan cargos por “homicidio con dolo eventual”, con penas de entre 8 y 25 años de prisión.

“Podés estar rodeada de una multitud, pero hay gente que pone plata y vos desaparecés del mapa”, agregó, con lágrimas en los ojos. Y cerró, a flor de piel: “Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él”.