La semana pasada Rodrigo Lussich hizo una de sus habituales humoradas en uno de sus “Escandalones” sobre el escaso margen de acierto de los meteorólogos durante una semana en la que llovió un solo día de los cinco que estaban anunciados, y Matías Bertolotti le salió al cruce.

Este fin de semana, y en medio de las inundaciones que causaron la muerte de 16 personas y la desaparición de más de otras 100, el meteorólogo de TN, Bertolotti arremetió contra Lussich y Migue Granados. “Gente como Rodrigo Lussich, que tiene un montón de seguidores, es una vergüenza que hagan esto. Migue Granados, no aprendiste nada de tu viejo. Miren lo que está padeciendo ahora la gente”, dijo.

“La gente está sufriendo y dónde están todos los chistes de ustedes hacia los meteorólogos que tratábamos de advertir que esto podía venir, que esto iba por acá y por allá”, completó, y con su frase hizo enfurecer a Lussich, que le respondió sobre el final de Intrusos.

El meteorólogo no se quedó callado ante los chistes del conductor de Intrusos.

RODRIGO LUSSICH EXPLOTÓ CONTRA MATÍAS BERTOLOTTI TRAS EL DESCARGO DEL METEORÓLOGO

“Yo hago humor permanentemente. En la catarata de cosas que haga y digo, por momentos, me paso tres pueblos, o decir algo que resulte ofensivo y no tengo problemas en pedir disculpas, pero voy a seguir equivocándome porque prefiero tirarme a la pileta que autocensurarme”, señaló Rodrigo.

“Ahora, querer linkearme a mí a la tragedia de Bahía Blanca es un golpe bajo y no te lo voy a permitir Matías Bertolotti”, explotó Lussich. “Si ustedes, como meteorólogos, profesión de la que han hecho un negocio en la TV, en los canales de cable, la pifian y después los putean es un tema que ustedes tendrán que ver cómo lo manejan”, agregó.

El meteorólogo de TN enfureció al ver cómo el conductor de Intrusos se burlaba de su profesión.

“Quiero dejar en claro que no me van a endilgar a mí que por las cosas que se dice cuando uno critica, no dan las alertas que tienen que dar cuando pasan como lo que pasó en Bahía Blanca. El viernes a la noche, en Buenos Aires, gente que no tiene para llegar a fin de mes guardó el auto en una cochera porque ustedes habían dicho que se venía para acá la tormenta de Bahía Blanca y cayó un agua normal”, cerró Lussich.

¿Se viene el contraataque de Bertolotti?

