Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi. Así lo informó Daniel Gomez Rinaldi y trascendió que el capocómico fue trasladado durante la madrugada de este martes desde el centro de rehabilitación donde reside hasta la clínica.

Marcelo Polino, por su parte, dio más detalles del estado del actor a través de sus redes sociales: "Les informo que nuestro amado Antonio Gasalla está internado recuperándose de una neumonía, con una buena evolución. La familia agradece los mensajes de tanto cariño recibidos".

El comunicado de Marcelo Polino sobre la salud de Antonio Gasalla (Foto: captura de X).

En el 2019, Gasalla fue diagnosticado con demencia senil progresiva y su salud se fue deteriorando poco a poco. Su hermano, Carlos, habló con Intrusos durante la tarde de este martes a la salida de la clínica.

QUÉ DIJO CARLOS SOBRE LA SALUD DE ANTONIO GASALLA TRAS SU INTERNACIÓN

Carlos Gasalla contó cómo está su hermano Antonio tras su internación en la madrugada de este martes: “Ahora se encuentra bien, estabilizado. Tiene un problema respiratorio por un enfriamiento".

“Seguramente en el lugar donde está había aire acondicionado, lo puede haber afectado. Pero ahora ya está recuperado, le han dado antibióticos, está por ahora en terapia y ni bien mejore, pasará al lugar donde está habitualmente”, dijo al programa de América.

Carlos Gasalla habló de la salud de Antonio tras su in ternación (Foto: captura de América).

Al final, Carlos explicó por qué no consideraron que fue negligencia: “Después el estado general está bien, está como estaba anteriormente. Hay que entender el estado en que está Antonio, no es un problema de descuido, sino que son eventualidades que puede surgir y que uno a lo mejor las resiste perfectamente, pero en el estado que está no”.

