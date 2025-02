A poco de recuperar su libertad, Morena Rial habló con Puro Show y manifestó su enojo con Matías Vázquez por hacer públicos los audios en los que ella le pedía un auto alquilado a cambio de otra entrevista en medio del escándalo de los robos.

"¿Qué te decepcionó de Matías? ¿Qué te molestó?" , le preguntó el cronista y la influencer explicó: “Está todo mal con Matías. No es que me decepcionó, porque para mí no es nadie y nunca lo fue”.

“Pero sí, cuando él no tenía ni dónde caerse muerto le di un par de notas y le sirvieron. Entonces, así como fue copado para pedirme las notas, que no me tire mierda después”, agregó la hija de Jorge Rial al respecto.

Morena Rial habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final, Morena dejó en claro que no tiene intenciones de volver a hablar con Matías: “Llamate a silencio, cerrá la boquita. No me gusta cuando se zarpan, cuando hablan demás, ya lo bloqueé, no quiero aclarar nada con él”.

MORENA RIAL HABLÓ DE SU VÍNCULO CON SU HERMANA ROCÍO Y SU PAPÁ TRAS LOS ESCÁNDALOS DE LOS ROBOS

En el ida y vuelta con el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito en eltrece, Morena Rial contó cómo está su vínculo con su hermana Rocío y con su papá, Jorge, después de las polémicas.

“Estoy tranquila porque estoy con mi hijo, no feliz pero tranquila, estoy bien. Con mi hermana está todo bien y con mi papá también”, comentó la joven que actualmente está viviendo en la casa de Rocío.

Foto: Movilpress

“Hubo un reencuentro ahí... él también hace lo que puede...”, le dijo el movilero y Morena reflexionó: “Y sí, qué va a hacer mi papá si la que se manda las cagadas soy yo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.