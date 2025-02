Mauro Icardi posteó una audaz foto de la China Suárez, demostrando de qué manera la actriz combate el calor extremo de este lunes en la provincia de Buenos Aires.

Instalados en la casa del futbolista en Nordelta, la China mostró en sus stories de Instagram la piscina y el parque con la temperatura ambiente: 37 grados.

Al mismo tiempo, en su cuenta de la misma red social, Mauro subió una imagen de su novia, donde se ve la escotada parte superior de su micribikini animal print.

La China Suárez fotografiada por Mauro Icardi. La actriz tapa sus piernas con un toallón y deja ver la parte superior de su micribikini animal print.

El posteo de la China Suárez indicando la alta temperatura en Nordelta

Qué dijo Wanda Nara de Mauro Icardi por festejarle el cumpleaños a la hija de la China Suárez

Este fin de semana, la China Suárez le organizó un tremendo festejo de cumpleaños a Magnolia, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña, y entre los invitados estuvo Mauro Icardi, lo que generó la furia de Wanda Nara.

“La justicia tiene las pruebas de que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno. Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños”, escribió Wanda, respecto del próximo 19 de febrero.

El descargo de Wanda Nara contra Mauro Icardi

“No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera. Así como me verá la cara en las audiencias que me citó y son presenciales, me podía ver la cara y, de paso, estar con su hija, pero parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo, no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos “nuevos”, ya que los hace llamar hermanos a todos”, agrega el comunicado.

Mauro Icardi y China Suárez salen del VIP del aeropuerto de Ezeiza. (RS Fotos)

“Tampoco mandó un regalo ni un ramo de flores a su hija, ni nada. Ni por el chofer. Su nueva compañía les dejó un recuerdo a mis hijas... que el padre si tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija”, señaló, en relación al cumpleaños de Magnolia.

“Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana. Innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas”, cerró el posteo Wanda, furiosa por la actitud de Icardi.

