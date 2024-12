La vieja enemistad de la China Suárez y Pampita quedó expuesta en las últimas horas luego de que en A la Tarde filtraran los audios del 2018 de la actriz hablando mal de la modelo, con quien ahora tiene buen vínculo.

En este caso, en uno de los tantos mensajes de voz que le habría mandado a Wanda Nara, Eugenia reveló por qué no quería que Carolina Ardohain conociera a su primera hija con Benjamín Vicuña, Magnolia.

En el mismo se la escucha expresar: “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia, Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no...”.

Pampita y la China lograron un buen vínculo tras el escándalo del motor home.

“Y Benja me dijo que ella le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla. La va a ojear”, dijo Suárez.

LA CHINA SUÁREZ ACUSÓ A PAMPITA DE HACERLE “MACUMBAS”

Entre los audios que se filtraron, la China Suárez acusó a Pampita de hacerle “macumbas” con ayuda de su madre, otra de las razones por las que no quería que conociera a su hija Magnolia.

“A mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué. No quiero que le vea la cara (a Magnolia), porque casi se muere cuando yo estaba embarazada...”, se la escucha decir a la actriz.

Pampita y la China Suárez, juntas en un evento. Por: PH.Gon De Fazio

“Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es (la menor). Me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me dijo que tenía que ver que estaba con él. Pero a mí me daba fiaca”, cerraba.

