Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, habló en Desayuno Americano de las causas que la actriz le inició a Wanda Nara después del escándalo y aseguró que la mediática la “amenazó de muerte”.

“Ella estaba sentada en una mensa con amigas, atrás de ella estaba Mauro Icardi, quiero aclarar que no estaba con ella, se levantó la señora Wanda Nara con L-Gante y ahí se produjo una situación”, contó.

Luego, el profesional sumó: “Lo contó la misma Wanda Nara, ella le dijo ‘si no querés problemas, no tenés que asistir adonde vengo yo’ y le manifestó que sus amigas eran muy vehementes y que la quieren matar”.

El momento en que la China Suárez y Wanda Nara se cruzaron en un restaurante.

“Wanda no tendría por qué responder por las amigas pero sí la compromete lo que le dijo”, le comentó Pamela David y Rodríguez explicó: “Le estoy hablando de los dichos de Wanda Nara”.

“Le dijo ‘mis amigas te van a matar’, tenemos la grabación de lo que dijo ella misma en el programa de Susana y lo incorporamos para la investigación en la justicia”, agregó el letrado.

POR QUÉ WANDA NARA LLAMÓ AL ABOGADO DE LA CHINA SUÁREZ ANTES DE IR AL PROGRAMA DE SUSANA GIMÉNEZ

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, aseguró que Wanda Nara lo llamó antes de ir al programa de Susana Giménez el domingo y, si bien no dio detalles de la conversación, contó a grandes rasgos qué le dijo.

“Wanda Nara me llamó el domingo antes del programa, ella a mí, no al revez, no tengo nada que decir de eso porque no revelo conversaciones privadas, solo me contó su versión de lo que fue su vida”, expresó el profesional en el programa de América.

