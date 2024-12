El fin de semana Yanina Latorre, mientras Wanda Nara se sinceraba frente a Susana Giménez sobre Mauro Icardi y la China Suárez, advertía en sus redes sociales que tenía un video de la mediática “muy Vannucci… cazando”.

El hecho hacía referencia al polémico safari de Victoria Vannucci junto a Matías Garfunkel que significó su cancelación por años, pero, además, “la panelista” reveló que también tenía “un audio muy tremendo” de la mediática.

Como sus advertencias no surtieron efecto, y tampoco presentó las pruebas, este jueves Yanina reveló que “le da miedo el silencio de las mediáticas” y procedió a “pinchar” a Wanda asegurando que “están circulando 2 videos TERRIBLES” de la conductora de Bake off famosos.

Las stories de Yanina Latorre sobre Wanda Nara (Foto: Instagram @yanilatorre)

Las stories de Yanina Latorre sobre Wanda Nara (Foto: Instagram @yanilatorre)

Las stories de Yanina Latorre sobre Wanda Nara (Foto: Instagram @yanilatorre)

Las stories de Yanina Latorre sobre Wanda Nara (Foto: Instagram @yanilatorre)

Leé más:

La filtración que podría complicar a Wanda Nara tras los audios de la China Suárez contra Pampita

YANINA LATORRE ASEGURA QUE WANDA NARA LA AMENAZÓ PARA QUE NO DIFUNDA SUS VIDEOS ÍNTIMOS

La estrategia de Yanina Latorre dio resultado, y de esta manera “la panelista” reveló en LAM que recibió un “apriete” de Wanda. “Yo puse hoy que hay dos videos, o hay videos circulando de Wanda que son tremendos. Pero no dije ni que los tengo ni que los voy a filtrar”, aclaró Latorre.

“Todavía no dije eso. Entonces me amenazó a mí. Wanda no entiende nada. Lo que no sabe es que uno protege a la fuente, no tiene que decir quién le dice las cosas, por qué. Y de la misma manera que filtran chats, uno puede filtrar videos. Se ve que se puede filtrar todo en contra de la China, de Pampita, pero no se puede filtrar nada en contra de ella”, agregó.

En este sentido, Yanina reveló que los videos “no la dejan muy bien parada”. “‘Si entras en esto, estás siendo cómplice de un tipo que me amenaza con publicar videos íntimos’”, leyó Yanina, revelando la naturaleza de las filmaciones.

“Me dice ‘yo todavía confío en la justicia. Podés estar complicada. Mauro está denunciado por este tipo de amenazas. Si te usa vos, vas a terminar adentro de un problema que no tenés idea’”, cerró Yanina.

Wanda Nara y Yanina Latorre se cruzaron en Los personajes del año (Foto: Web)

Leé más:

La drástica decisión que tomó Yanina Latorre con Wanda Nara: “Le voy a mandar una carta documento”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.