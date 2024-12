Luego de que los participantes de Cuestión de Peso se divirtieran en una nueva actividad donde debieron mostrar sus habilidades en el baile del caño, Estefanía Pasquini sorprendió al sumarse a esta propuesta y Alberto Cormillot opinó sin titubeos.

“¿Ahora nos toca a nosotras?”, le consultó la nutricionista a la profesora de la clase, antes de subirse al caño y hacer algunos movimientos frente al resto de los concursantes, quienes también superaron la prueba.

Minutos más tarde, Cormillot contó cómo lo vivió ver a su esposa pasar por esta experiencia: “Yo sé que había practicado en un momento. Pero le dije ‘practicá un poco acá’, porque no me enteré de que iba a ir. Pero no, no practicó”, lanzó.

Foto: Captura (eltrece)

“¿Y hay caños en tu habitación, Alberto?”, lo chicaneó Sergio Verón. Y Estefanía intervino con humor en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece: “Tenemos todos los caños de donde nos agarramos para no caernos. Son pasamanos”.

Foto: Captura (eltrece)

DESCONSOLADO LLANTO DE ESTEFANÍA PASQUINI EN CUESTIÓN DE PESO

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Oriana Urrutia volviera a abrir su corazón y contara en detalle su dura historia de vida y ahondara en lo que fue la muerte de su madre, la separación de su pareja y los problemas de salud que tuvo una de sus dos hijas cuando nació.

Y en medio de la angustia de sus compañeros, Estefanía Pasquini también se mostró muy sensibilizada con el relato de su paciente: “La escuchaba como mamá y entiendo lo que dice. Y lo de la falta de la madre, es como que se te vaya un pedazo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Esto sucedió después de que Oriana se refiriera al problema que tuvo su pequeña cuando era bebé: “Eso fue en el 2016 cuando ella nació. Nació con una cardiopatía, se llama ‘Anomalía de Einstein’. Y fue muy duro porque éramos papás primerizos los dos y nos tocó vivir algo muy fuerte, que cuando me lo dijeron no entendía nada”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

“Para mí era todo chino hasta que de a poco me fui informando más y acompañándola a mi hija. Fue casi un mes hasta que tuvo su primera cirugía. Y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes”, siguió.

Y cerró, a flor de piel: “Hasta el año y tres meses que cumplió donde le hicieron la segunda cirugía corazón abierto. Y también estábamos como que yo me encapsulé con mi hija ahí 24/7 hasta su segunda cirugía. No iba a trabajar, estaba solo en casa y cuidándola. Mi ex trabajaba, el papá se iba a trabajar y yo siempre en casa con ella porque no quería que pase nada malo. Quería que salga adelante, que tenga una vida bien. Y gracias a Dios la tiene”.