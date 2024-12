Luego de la fuerte y extensa nota que Wanda Nara le dio a Susana Giménez donde habló –entre otras cosas- de su escandalosa separación de Mauro Icardi, Estefi Berardi dio más detalles de la denuncia que radicó la empresaria en la Justicia contra su ex.

“Me mostró Wanda conversaciones que no las vamos a mostrar. ¿Por qué Wanda lo denuncia por violencia a Mauro Icardi? Porque él le manda unos mensajes que, la verdad, dan un poquito de miedo las cosas que él le dice”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“Y en esas conversaciones, Mauro le habla muy mal de la China Suárez. Y acá la defiendo a ella como mujer porque la ponen siempre en el medio cuando no tiene nada que ver. Mauro, en esas conversaciones le dice, ‘¿cómo le voy a dar bola a esa que la tuve regalada y no le di ni la hora?’. Horrible”, agregó.

Y siguió: “Eso está escrito. Wanda también tiene otro tipo de mensajes que son los mensajes que a ella le dan miedo y por eso, el juez pone una restricción. Y en esas conversaciones, Mauro todo el tiempo la pone a la China en el medio como diciendo, ‘yo sí quiero, me subo a un auto con ella y me la chapo adelante de todos para que se filtre en el video. ¿A vos te gusta eso?’. Porque él todo el tiempo lo que quiere es que Wanda se aburra de L-Gante y vuelva con él”.

“Hay otros momentos donde Mauro le dice, ‘corramos a los abogados del medio que ellos no dejan que nos arreglemos, volvamos. Es como una psicopateada todo el tiempo diciéndole cosas como para molestarla, para que ella se sienta presionada. Y todo el tiempo con la China Suárez en el medio”, añadió.

Y cerró, contundente: “También Mauro le dice ‘yo, si quiero yo hago un par de cenitas en Gardiner, le doy unos besos en el auto, adelante de las cámaras y después chau’. En otro momento, le dice ‘yo, regalado nunca’, y la insulta a Wanda”.

EL PICANTÍSIMO COMENTARIO DE SUSANA GIMÉNEZ SOBRE QUIÉN VA A ACOMPAÑAR A MAURO ICARDI EN SU CIRUGÍA

En medio de la extensa y profunda nota que Wanda Nara le dio a Susana Giménez, en la que –entre otras cosas- confirmó que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez estuvieron juntos en los últimos días, la conductora fue al hueso con su comentario.

Todo comenzó cuando la entrevistada habló de la operación a la que se someterá el futbolista y pare de sus hijas Francesca e Isabella en la Argentina en las próximas horas: “Hoy le pedí a mi mamá (Nora Colosimo) temprano que le mande un mensaje (a Mauro) y que le diga que, como mañana se opera, si él necesita y está solo, que está mi mamá y están mis hijas”, expresó.

Fue entonces que Susana la interrumpió e hizo referencia a Eugenia: “Debe estar con... ¿o no? No sé, por ahí lo acompaña la... no la quiero nombrar. Pero lo debe estar acompañando, si fue cuando tenía que hacer la pericia, más va a ir a un sanatorio. Digo, qué sé yo, no sé”.

Tras escucharla, Wanda atinó a morderse los labios y sonreír algo incómoda, pero mantuvo su postura: “Él iba escondido en el auto ese día de la pericia. Creo que él fue la casa de otra abogada y de ahí se trasladó, pero iba manejando ella (la China)”, lanzó.

“Eso para mí, como mujer, también fue muy fuerte porque esa persona fue la que desencadenó todas unas situaciones muy terribles que nunca salieron a la luz”, añadió. Y cerró, a corazón abierto: “Yo, todos los chats que encontré, todo lo que vi, todo lo que tengo guardado, nunca lo publiqué ni lo voy a hacer porque las dos somos madres. Y porque la intimidad de una mujer hay que guardarla”.