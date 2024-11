El hecho de que Beto Casella haya calificado de burra a Nancy Pazos no le pasó inadvertido a la periodista, que más allá de que se lo tomó a chiste, fue puntillosa al justificar por qué lo considera mal compañero.

“No sé por qué dijo que yo era una burra, pero debe tener razón”, arrancó la panelista de A la Barbarossa.

Luego negó haberlo tratado de mala persona y enfatizó en una nota con Socios del Espectáculo: “Dije que era un mal compañero, sí, y lo sostengo. Y, digámoslo, para mí fue mal compañero con Tamara Pettinato, y si no, pregúntale a Tamara”.

En ese punto hizo memoria para justificar su mala experiencia personal, que data de diciembre de 2021: “Beto fue muy poco solidario en un momento en el cual yo estaba trabajando en Rock and Pop”.

Nancy Pazos contra Beto Casella en Socios del Espectáculo.

EL ORIGEN DE LA PELEA DE NANCY PAZOS CON BETO CASELLA

“Él se había ido de Rock and Pop por problemas con la empresa. Y la verdad que Rock and Pop lo necesitaba Beto. Entonces yo estaba en la primera mañana, empiezo a hinchar para que lo vuelvan a traer. Llamo a Beto y le digo, ‘dale, Beto’. Había ruido”, relató.

“Hice ese caminito como para que él volviera. Terminó volviendo y a fin de año me avisaron que él volvía y que ya no había lugar para mí. No hizo nada, que podría haber hecho. Porque obviamente si él recién llegaba, digamos, tenía ese poder. Y más sabiendo todo esto”, continuó.

Nancy Pazos.

Ahí aventuró: “Ccreo que no hizo nada porque quizás coincidió, como es medio machirulo también, que quizás la mañana con Martín Ciccioli le iba a ir mejor. Terminó yéndose Cicioli también”.

“La cuestión es que yo en ese momento estaba tercera en la Rock and Pop en la primera mañana. Yo creo que en realidad lo que le entró a Beto fue la bala de que yo lo dije, lo expuse y mucha gente en las redes coincidió con lo que yo decía”, afirmó vehemente.

En cuanto al caso de Tamara Pettinato, también Nancy Pazos cuestionó a Beto Casella: “Le importó más el rating que ella”.