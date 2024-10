Lo que comenzó como un debate sobre un tema de actualidad, terminó con un tenso cruce entre Nancy Pazos y Noe Antonelli en A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, y las redes se hicieron eco.

Noe: -Tengo una familia que trabaja en la industria textil. Hoy, para fabricar en la industria textil, todo es importado. Entonces, digo, estamos ajustando, por un lado, pero desajustando por otro porque si vos tenés que comprar la tela, los géneros, los hilos, los apliques, y cualquier cosa que compres para la industria textil, lo tenés que comprar afuera. Y los impuestos que tenés que pagar.

Pazos: -Cuando (Javier Milei) habla de que quiere volver a la Argentina de principios del siglo pasado, es una Argentina no industrializada, más allá de que ni las mujeres votaban, pero no importa.

N: -Estamos en otro mundo, Nancy. Hoy hay otras profesiones, hay otras cosas para hacer, hay otras salidas laborales, hay otros recursos del país. No sé si Argentina es un buen país para producir ropa. Tal vez, a lo mejor, hay que producir otras cosas. ¿Por qué haces esa cara?

P: -Porque, en mi opinión, esa es una opinión de TikTok. Es decir, yo lo que creo, básicamente, es que, en realidad, cuando vos agarrás un país funcionando de determinada manera...

N: -¿Tu única manera de discutir es menospreciar al otro? No es de TikTok mi opinión.

P: -Te vuelvo a decir, vengo de una familia que trabaja con la industria textil. Desde que nací, me crié entre telas. Si hay algo que no puedes discutir es mi pensamiento respecto a eso. Entonces, no digas que el otro tiene una opinión de TikTok. Yo no digo que vos tenés una opinión de TikTok cuando te levantás a la mañana y lees el diario por arriba, porque eso sería menospreciante. No lo hagas.

POR QUÉ NANCY PAZOS DESTROZÓ A ROBERTO GARCÍA MORITÁN TRAS SU ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE PAMPITA

El 28 de septiembre, Roberto García Moritán publicó un contundente comunicado en Instagram confirmando su separación de Pampita, tras cinco años en pareja y una hija en común, Anita.

Sin embargo, el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habría faltado a la verdad al precisar que la ruptura fue hace un tiempo y Carolina Ardohain no tardó en desmentirlo en redes.

En A la Barbarossa analizaron la conflictiva separación y Nancy Pazos destrozó a García Moritán, acusado de haberle sido infiel a la modelo en reiteradas oportunidades. Además, de corrupción en su gestión política por presunta “malversación de fondos”:“¡Es un horror! ¡Es un horror todo!”, lanzó al aire. Y agregó: “Y les digo algo: a él no le creo nada. Para mí el tipo, y te lo puedo asegurar, la usó a ella para llegar a dónde está en la política, sino no hubiera llegado ni a la mitad, ni a un cuarto”.

“¡No jodamos! Era el esposo de Pampita y por eso llegó a dónde está”, cerró la panelista, indignada con Roberto García Moritán y solidarizándose con el dolor de Carolina Ardohain.