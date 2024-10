Faltando un poco más de media hora para que A la Barbarossa llegue a su final, Analía Franchín tomó la conducción del programa ante la rauda partida de Georgina Barbarossa, quien dejó el vivo sin despedirse de la audiencia.

“Me toca asumir un momento muy incómodo. En el corte hubo una tremenda pelea entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa, así que vamos a tratar de llevar el programa adelante como se pueda. Somos todos profesionales”, dijo Franchín, sin prever el revuelo que generaría con la falsa versión.

“Che, era una joda lo que dije de Geo y Nancy. Está todo el mundo llamando. No se lo tomen en serio”, expuso Analía, frenando la broma que escaló en los medios.

POR QUÉ GEORGINA BARBAROSSA SE FUE ANTES DE SU PROGRAMA

Con el teléfono explotado de mensajes y de llamados, Barbarossa explicó a través de un breve, pero contundente video, por qué se retiró antes del programa y negó haber tenido una acalorada discusión con Nancy Pazos, quien también se marchó antes del vivo.

“Hola, chicos. Estoy en el auto volviendo a Kuarzo. Fue un chiste que hizo Analía. Juro que no me peleé con Nancy”, dijo la conductora de A la Barbarossa mientras volvía al canal.

Acto seguido, Georgina contó que se retiró unos minutos antes porque tenía que hacerse un control oftalmológico: “Vine a lo de Zaldivar porque me tenía que hacer un chequeo, por eso salí antes”.

“Está todo bien. Nunca me peleé con Nancy y nunca me quiero ir de mi programa. Ahora me voy a hacer el programa de Vero Lozano”, aseguró Barbarossa, envuelta en un falso escándalo con su compañera de trabajo por la tremenda humorada de Franchín en vivo.

