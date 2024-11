La ambigüedad de Wanda Nara al referirse a sus conflictos con Mauro Icardi muchas veces dio lugar a especulaciones sobre que sería víctima de violencia de género, y ahora su abogada fue categórica al respecto.

“En ningún momento Wanda me habló de violencia física”, afirmó Ana Rosenfeld.

Sin embargo, luego acotó en DDM: “Me habló de muchas situaciones muy delicadas en función del comportamiento de Mauro hacia ella”.

“Pero nunca me habló de algo que yo pudiera deducir que infiriera un golpe o lastimadura”, expresó.

Ana Rosenfeld en la gala anual solidaria del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

LA DUDA QUE SEMBRÓ ANA ROSENFELD SOBRE WANDA NARA

Más tarde Rosenfeld agregó: “Si hay algo más que no me contó todavía no salió a la luz”.

De hecho, el juez civil fue quien concedió la exclusión del hogar del delantero de Galatasaray.

“El miedo que siente es propio de la violencia, minimizarlo y creer que una lo puede afrontar”, cerró Ana Rosenfeld dejando abierta la posibilidad de que Wanda Nara denuncie a Mauro Icardi por violencia de género.