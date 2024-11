Matías Vázquez reveló en Socios del Espectáculo qué dijo el DT del club de fútbol Galatasaray donde juega Mauro Icardi sobre Wanda Nara y el escándalo de la separación del futbolista.

“En las redes sociales de Icardi apareció un posteo donde él está en Maldivas, lo que no tiene solo un simbolismo visual, hay algo más...”, contextualizó el periodista.

Entonces, explicó: “Él en noviembre del 2022 estuvo ahí reconciliándose con Wanda Nara, en el momento en que él estaba en plena tormenta por la China Suárez y que la conductora se vinculaba con L-Gante”.

Wanda Nara y Mauro Icardi en Maldivas.

“El plan venganza de Icardi va por un lado por estos posteos y al mismo tiempo aparece en escena el DT del Galatasay, Okan Buruk, que dijo ‘si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes’, reveló.

“Si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la selección argentina. Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto”, dijo Okan.

Okan Buruk y Mauro Icardi. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS Por: Ritzau Scanpix via REUTERS

“Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”, añadió.

“El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, cerró Okan Buruk.

LA INDIGNACIÓN DE ADRIÁN PALLARES POR LOS DICHOS DEL DT DEL GALATASARAY SOBRE WANDA NARA

Adrián Pallares, furioso con el entrenador de Mauro Icardi.

Adrián Pallares se mostró indignado luego de escuchar los dichos del DT del Galatasay sobre Wanda Nara con respecto a Mauro Icardi y sus escándalos: “El futbolista es mayor de edad”.

“Y es muy de pollerudo echarle la culpa a la señora por lo que haya sucedido, se lo digo a usted señor Buruk, técnico del Galatasaray, es grande”, cerró el conductor de Socios.

