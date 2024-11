Durante toda su carrera Tomás Dente se esforzó por ser prolijo, atinado y mesurado en sus expresiones, hasta que este año decidió transparentar lo que realmente sentía y pensaba, al punto de cruzar fuerte a Fernando Dente, su hermano menor.

Así fue que a fuerza de sus verborrágicas catarsis televisivas, que se replicaron en Ciudad, el conductor de El Impertinente (lunes a viernes a las 17 por NET TV) fue uno de los grandes ganadores en Los Más Clickeados 2024 con un premio de plata.

“Estoy en un momento en el cual estoy tratando de sacarme encima todo lo que siento. Recién me decía el Pollo Álvarez, ‘¿pero tenés tanto encima?’. Y le dije que no, pero que intento eyectarlo, básicamente. Y es muy divertido”, arrancó la entrevista durante la gala de Ciudad.

Pollo Álvarez, Tomás Dente y Coco Fernández en Los Más Clickeados 2024. (Foto: Movilpress).

-¿Cuántos premios tenés en tu estantería?

-Es el primero. 20 años de laburo al pedo.

-No, 20 años de remo.

-20 años no son nada. En el 2020 entrevistamos a Roxette, ¿te acordás? Esa es mi gran cocarda. Y después esto, Los Más Clickeados.

Tomás Dente ganó en Los Más Clickeados 2024. (Foto: Movilpress)

LA RELACIÓN DE TOMÁS CON FERNANDO DENTE, SU HERMANO

-¿En Navidad y Año Nuevo ponen la mesa en el patio con Fer?

-No, nunca con Fer. Y no sé si con el resto de mis hermanos este año. Uno está en Italia, el otro, bueno, tiene su familia.

-¿Cómo vas a pasar las fiestas?

-Y justo ayer pensaba, “¿qué voy a hacer?” A mí a veces me agarra como depre y me gusta quedarme en casa tranquilo. Tengo un balcón muy lindo, con plantas. Y tal vez me quede, no sé, haciendo una suerte de balance sobre las cosas más importantes de este año, tranquilo, con amigos o con alguna otra persona.

Pero no, en familia este año creo que no.

TOMÁS DENTE EXPLICÓ POR QUÉ NO TIENE PAREJA

-¿Vos estás en pareja? ¿Estás buscando?

-Estoy bien así. Estoy bien, yo siempre te lo cuento. Me cuesta mucho enamorarme, abrirme en ese aspecto. Pero estoy así, estoy bien así. La verdad es que no hay nada nuevo que haya acontecido este año. De hecho, muchos me dicen “estás insoportable porque no cog...”.

Y debe tener que ver.

-¿Eso es metafórico?

-No. Estoy volcánico por eso, mi querido Fer.

-¿Porque estás con abstinencia?

-Mucha abstinencia, soy un abstemio.

Tomás Dente en Los Más Clickeados 2024. (Foto: Movilpress).

-¿Cuándo fue la última vez? ¿Seis meses, un año?

-Desde la pandemia más o menos.

“Desde la pandemia más o menos que no tengo sexo”.

-¿Desde la pandemia?

-Sí, tiene un título, mi querido amigo. Tremendo.

-Va a ser volcánico de verdad el día que te ahogues.

-Escuchame, dame una mano, ustedes que son amigos.