Fer Dente habló de su mal vínculo con su hermano Tomás en su visita a LAM luego de ser consultado al respecto por Yanina Latorre y el resto de las angelitas.

“¿Lo viste a tu hermano estos últimos días con el vestido de Pilar Smith y los picos? ¿Qué te pasó cuando lo ves ahí?”, le preguntó Latorre y él contestó: “No, nada, no me pasa nada, que haga lo que le divierta”.

Tomás Dente sorprendió al lucir en su programa el vestido que usó Pilar Smith en los Martín Fierro 2024

“Es muy difícil opinar de mi hermano, no es una respuesta para evadirte, sino es una realidad, no hay vínculo, ya está, ya somos grandes”, remarcó tajante el conductor de Noche al Dente.

Fer Dente habló de su hermano Tomás (Foto: captura de LAM).

Así, cerró: “No me lo crucé nunca más, yo creo que si me lo cruzo nos saludamos. Para mí, siempre digo lo mismo, es mi hermano, le deseo lo mejor y me siento grande como para pelear”.

FER DENTE CONFESÓ CÓMO SE TOMA LAS CRÍTICAS DE SU HERMANO TOMÁS EN SU CONTRA

Fer Dente hizo referencia a las críticas que su hermano Tomás hace en su contra y aclaró en el programa de América: “A mí lo que él, como sus opiniones sobre mí... no me importan”.

“Por algo lo hará, lo sentirá, le hará bien. Si te digo que me gusta, te miento, no me gusta. Ni siquiera es que nos llevamos mal. No es que nosotros nos dejamos ver porque estábamos a las patadas. Es la vida”, cerró.

