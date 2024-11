El viernes Tomi Dente cumplió 48 años y lo festejó en El impertinente, el ciclo que conduce por Net TV, donde les confesó a sus panelistas aspectos inéditos sobre su vida, entre ellos un romance con una conocida personalidad del periodismo de espectáculos.

Ya sobre el final de la emisión, Tomás prometió contar “por primera vez” con qué celebrity tuvo un affaire. “Nombre, apellido, teléfono, dirección y DNI, sí. Porque tuve un lindo amorío y a más de uno se le debe estar frunciendo”, aseguró el conductor.

En ese sentido, Dente aseguró que la relación “duró mucho”. “Esta mañana, recibí un mensaje suyo saludándome por el cumpleaños”, dijo el conductor, antes de dar un datos trascendental sobre esta relación.

Tomi Dente (Foto: Net TV)

Leé más:

Ángel de Brito usó una foto de Tomás Dente con vestido para declararle la guerra a Flor de la Ve

TOMI DENTE CONFESÓ QUÉ PERIODISTA DEL ESPECTÁCULO FUE SU PAREJA DURANTE DOS AÑOS

“Muchas veces la gente me pregunta si salí con personas del ambiente y la verdad es que yo no cuento nada, pero básicamente porque me gusta preservar un poco la intimidad de mi vida”, agregó Dente para captar la atención.

“Fue un gran amor”, señaló el periodista, y le recordó a Andrea Bisso que una vez “los vio juntos en un evento y le preguntó, pero él le dijo que ‘eran solo amigos’”.

“Lo voy a confesar hoy”, adelantó, y luego confirmó que su pareja durante dos años fue nada menos que Nancy Duré, panelista de Socios del espectáculo. “Nos amamos mucho, mucho los dos pero la cosa terminó deviniendo en una amistad. Siempre en mi corazón”, cerró.

¿Dirá ella algo al respecto en el ciclo de eltrece?.

Tomi Dente (Foto: Net TV)

Leé más:

Tomás Dente acusó a Analía Franchín de inventar la pelea de Georgina Barbarossa “para ganarle a Socios”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.