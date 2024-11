Pasaron menos de dos meses de la separación “oficial” de Pampita y Roberto García Moritán, o al menos la que arreglaron revelar a los medios, y Lucía Fernández Llanos, que tiene la palabra prohibida por su hijo, volvió a fulminar a la modelo.

Muy a su pesar, Lucía habló con Oliver Quiroz de A la tarde, y contó que su hijo “está bien” tras la internación que encaró hace unas semanas. “Fue un golpe muy duro, lo hicieron pelota... Bueno, ya está”, dijo la mujer en la puerta de una panadería.

Cuando Oliver le recordó que ninguna de las acusaciones contra Roberto por corrupción e infidelidad pudieron ser probadas y por qué creía que “se usaron esas cartas”, Lucía se limitó a recordar que “no puede hablar más”. “Ya hablé todo, ya dije todo”, dijo, en referencia a las repercusiones de sus últimas declaraciones.

Pampita, Roberto García Moritán y Lucía Fernández Llanos

Leé más:

Así reaccionó Roberto García Moritán a la nota que Pampita le dio a Susana Giménez

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE MORITÁN SOBRE EL ROMANCE DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA

A la hora de definir su actual vínculo con la Pampita, la mujer aseguró que “no tiene ninguna relación” y reconoció que la modelo “se enojó un poco y se lo hizo saber” tras su última aparición. “Le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando. No hablo más”, reiteró.

Asimismo, la mujer dijo que optó por el silencio porque “se está cuidando” a ella y a toda la familia. “La estoy cuidando. Estoy cuidando la relación entre ellos, estoy cuidando la relación por Anita”, señaló antes de reconocer que el nuevo romance de Pampita “la sorprendió”.

“Me sorprendió bastante, es un poco rápido. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito. No sé qué poder que tiene de superación. Pero bueno, me alegro”, dijo Lucía, víctima de la ironia, antes de hablar de cómo le cayó toda la situación a Roberto .

“No puedo hablar. Es un tema que no, no, no, no... Es muy raro todo y bueno, es... Qué sé yo, se lo habrá pedido a la Virgen”, cerró la madre de Roberto García Moritán sobre el incipiente romance de Pampita y Martín Pepa.

Roberto García Moritán y su madre Lucía (Fotos: captura América)

Leé más:

Moria Casán fulminó a Pampita tras hablar de Roberto García Moritán con Susana Giménez: “Falsa”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.