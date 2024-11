Moria Casán no se quedó en el molde tras la llamativa entrevista de Susana Giménez a Pampita, en la que la expareja de Benjamín Vicuña habló sin filtro, pero con una sonrisa en el rostro, de Roberto García Moritán, de quien se separó hace dos meses.

Es importante destacar que hasta a Susana le llamó la atención la sonrisa impoluta de Pampita mientras hablaba de su ex, con quien terminó todo mal a pesar de que ella, por favor, le pidió que no lo llamara “estúpido”, actitud que Moria no dejó pasar.

Pampita con Susana en su programa.

La “One”, que se cruzó muy fuerte con Pampita en Bailando, programa en el que ambas eran jurados, la fulminó tildándola de “falsa” y deslizando que no cree en la tranquilidad con la que se muestra cada vez que habla de sus exparejas.

MORIA CASÁN FULMINÓ A PAMPITA TRAS HABLAR DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Ángel de Brito compartió en X (Twitter) un divertido meme de Moria Casán que le habría dedicado a Pampita. “Qué suerte que seas tan buena, reina...”, expresaba, picante.

Entonces, Moria le respondió criticando muy fuerte a Carolina por cómo se mostró en la entrevista con Susana Giménez hablando de Roberto García Moritán.

“Por favor, la Gioconda de cabotaje snobeando con su sonrisa falsa... Ja, ja, ja”, sentenció, picante.