Cada vez que Matías Vázquez tiene información sobre algún escándalo con influencers sus compañeros de Socios del Espectáculo sueltan risas pícaras, y hasta se animan a bromear por su fama de pirata que forma parte de su pasado, ya que presentó a su novia en Los Más Clickeados 2024.

Ganador de una estatuilla de plata también por las repercusiones que tuvieron las notas sobre su resonante paso por A la Tarde, con Karina Mazzocco, el periodista se animó a hablar de Albana Hernández.

“En diciembre me separé de una mujer muy importante, pero a veces las cosas no funcionan. Y a partir de ahí disfruté de mi soltería, porque cuando estoy comprometido soy súper fiel, pero cuando estoy libre me divierto mucho”, aclaró el haciéndose cargo de su dualidad fuera de micrófono.

-Los Socios suelen bromear con que estás siempre picoteando con chicas. Pero llegaste con una chica muy bonita...

-Estoy en pareja. ¡Me están diciendo del otro lado que vengo siempre picoteando, amor!, Pero hoy estoy en pareja. estoy de novio, Así que estoy haciendo las cosas bien.

-Perdón, pero es la fama que le hacen en Socios de que siempre mensajea a chicas.

-Pero ahora me puse el saco y estoy bien, estoy... Cambié, viste, que a veces cuando te enamoras, te enamoras. Te enamoras, te está viendo.

-Te está viendo. ¿Querés contar quién es? ¿Cómo la conociste?

-La verdad que nos conocimos hace mucho tiempo, de casualidad, pero hace cuatro meses hubo un flechazo y volvimos a conectar en esta vida y hoy estoy muy contento de estar con ella, que es Albana Hernández. Así que, por supuesto, es parte también de esta celebración. Es la celebración que estoy viviendo hoy y hoy es mi compañera de vida.

-¿A qué se dedica?

-Ella está con el mundo también de lo que es el movimiento corporal, el stretching, viene un poco más del palo del yoga. ¡Algo que a mí me hacía falta! Tratar de relajar en esta ansiedad que es el día a día del laburo y el contenido constante. Así que hoy estoy feliz de fusionar nuestras energías.

-¿Y te calma un poco? Porque tus participaciones en Socios son como muy estridentes y parece que está como siempre por relatar un gol o algo por el estilo.

-¡Qué visión que tenés! ¡Viste! La verdad que es difícil calmarme. No soy una persona que viva constantemente en un proceso de contar hasta 10, cuento hasta 7, hasta 5 o hasta 3. Pero estoy aprendiendo un poco también a buscar ese equilibrio que es lo espontáneo y lo explosivo que me permite quizás resaltar a la hora de contar una noticia, y el impacto periodístico tiene que tener también un poco de equilibrio espiritual. Hoy con ella un poco lo estoy encontrando.

-¿Pensás retomar la carrera de actor?

-Sí, mira. Justo hoy me llamaron también para generar quizás algo que tiene que ver con algo audiovisual, relacionado a la ficción. Lo actoral siempre lo llevas a lo periodístico. Creo que ahí es donde vos también resaltás un poquito la noticia. La noticia tiene que estar contada de una forma que atrape al espectador.

Entonces, las herramientas de actor me fusionaron y me ayudaron con el contenido periodístico a generar otra impronta a la hora de relatar una crónica, hacer una cobertura. Siempre actuamos en la vida, así que ¿por qué no volver a ser actor?