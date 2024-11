Desde enero, Matías Vázquez emigró de A la tarde a Socios del espectáculo para transformarse en un pilar fundamental del ciclo de eltrece con sus comentarios picantes sobre la farándula, pero sobre todo por sus informes y entrevistas reveladoras.

En diálogo con Ciudad, Matías habló sobre sus inicios como actor, su paso por el reality que lo convirtió en periodista, y sobre la fama inusitada que le llegó de la mano de su rol de “panelista picante” del ciclo más visto de espectáculos de la TV argentina.

“La verdad que es un placer ser parte de Socios del Espectáculo. Estoy muy contento de formar parte de un equipazo con Rodrigo y Adrián a la cabeza, y todo lo que significa esa producción, un panel excelente y la investigación periodística que tiene que ver un poco con el show, con la información, con la exclusiva, con la data”, señaló.

MATÍAS VAZQUEZ EL SOCIO PICANTE DEL ESPECTÁCULO

¿Cuánto tiempo hace que estás en Socios? Parece una eternidad y son meses.

Arranque este año en Socios, el primero de enero. Tengo un recorrido en el mundo periodístico que arranca en el año 2014, cuando me consagré ganador del reality show Viviendo con las estrellas en América. Tenía que vivir con Moria Casán y Nazarena Vélez y el objetivo era que los periodistas participantes logren primicias exclusivas.

Todo eso fue hace 10 años.

Si, 10 años, y ese reality lo pude ganar y el premio era trabajar con Marcelo Polino en Ponele la firma en América. Era un premio por 3 meses de trabajo y se fue extendiendo el contrato. Y ahí arranqué: hice 2 años en Ponele la firma, después hice algo en Telefe haciendo un programa de espectáculos y actualidad con Nicole Neumann.

¿Estudiaste locución o periodismo?

Yo arranqué mi carrera de manera muy exótica, por decirlo de alguna manera. Yo comencé a en el mundo de la actuación y laburé mucho haciendo publicidad y ficción. Laburé en Valientes, en Los exitosos Pells, en Casi ángeles, Botineras, hice varios papeles...

Si vamos al archivo de Volver, te encontramos entonces…

¡Sí! Y arranqué cuando tenía 24 años haciendo ficción como actor. Paralelamente estaba con el mundo de la publicidad. Y el despegue fue con una publicidad que hice en su momento, para una gaseosa muy reconocida, con la famosa frase “Que no se corte”. Y esa publicidad me llevó a hacer también algo en radio. Y me fue gustando el mundo de la entrevista, hasta que me di cuenta que quizás había más continuidad laboral en el mundo periodístico que en el mundo de la actuación, por un tema de que no había tanta ficción ya. Y ahí salió el reality, y después estudié periodismo, me metí también en diferentes seminarios…

Te fuiste perfeccionando...

Me fui perfeccionando. Yo había recibido en el CIC (Centro de Investigación Cinematográfica) de Director de Artes Escénicas y Dirección de Cine. Entonces venía de lo que era la imagen, la pantalla, el audiovisual. Pero bueno, el periodismo me fue llevando por un lugar muy lindo y creo que tuve un despegue también muy fuerte en mi carrera cuando el año pasado en América tuve un salto muy grande en A la tarde del programa con Mazzocco. Y ahí fue cuando me contactó la gente del 13.

Ahí pegaste esos notones con Norberto, ex de Fátima Florez, que lo perseguías por todos lados….

Sí, hicimos notones con el escándalo de Jey Mammón, con Norberto Marcos, Morena Rial, y hubo otras exclusivas fuertes. Pero cuando salté al eltrece la verdad que me gustó mucho cómo se trabaja acá por el tema de la producción que hay. Y acá va un poco mi contenido periodístico en un informe bomba por semana. Y aparecieron situaciones fuertes como la nota con Aníbal Lotocki que habló por primera vez después de la muerte de Silvina Luna ya en la cárcel mientras lo apuraban los presos para que suelte el teléfono con una voz muy fuerte. Después también sucedió lo de la mamá de Nicole Neumann que nunca había hablado y lamentablemente el espectáculo tiene eso, que a veces es exclusiva o noticia cuando alguien habla mal a otra persona. Sabemos que estamos en un mundo que es así.

Y también fue tremendo lo de los panteones de los famosos en el Cementerio…

Los panteones famosos, con diferentes informes periodísticos que tenían que ver con cómo eran los panteones de los famosos olvidados. Y hubo notas que marcaron antes y después, también como una que tuvo mucha repercusión mediática habló por primera vez la mamá de Alexis McAllister y sobre Cami Mayan, sobre lo que era esa relación tormentosa que tenía con su hijo. Pero creo que eso es Socios del espectáculo: hay una gran producción, hay un gran compañerismo, hay un gran laburo también de equipo.

Y también sos conductor en un programa de noticias

Sí, laburo en Canal 26 todos los fines de semana. Hacemos Un fin de semana donde se hace actualidad y noticias internacionales. Y ahí estoy con saco y corbata, lookeado más estructurado porque esa es la línea del canal. Estoy hace cuatro años. Arranqué en el 2020 en pandemia y sigo conduciendo ese noticiero.

Esto de ser el más picante de socios del espectáculo… ¿Qué sentís? ¿Te gusta ese rol? ¿Estás cómodo?

Está bien lo que preguntás, porque de golpe me di cuenta que estaba siendo una persona que decía frente a cámara las cosas sin filtro. Y eso te lleva por un camino bueno y por uno malo porque después tenés que cuidarte tres veces más que lo que se cuida una persona porque si vos te animás a hablar o boquear, bancate el vuelto. Es así la situación. Entonces es como que ser picante tenés que serlo, pero al mismo tiempo con pruebas. (…) Y me gusta ir al contrapunto. Quizás en el programa a Rodri y Adri, que son los líderes, le voy a la oposición de lo que ellos piensan con humor y en el tono del juego y ellos me dicen “Ah, vos siempre buscas el puterío, el quilombo”.

¿Y tenés un feedback en la calle?

¡Si! Hay algo que me pasó muy loco que es cuando camino en la calle. Antes caminaba diez cuadras, por ejemplo, y quizás alguien te reconocía. Hoy, que estoy en eltrece, de diez cuadras que caminas, cuatro personas te saludan y te dicen “¡Pará! ¡El chico de la tele! ¡Sos picante!”.

¿Tenés que salir con gorra y anteojos?

No, tampoco eso. Pero está bueno que hagas el feedback. Hay gente que todavía está metida en el mundo de la tele. Porque uno dice que la tele pasó a otra generación y no. Yo creo que la tele sigue siendo tele. Nos adaptamos, hay que ir a diferentes plataformas, pero la tele sigue siendo tele y el mundo que tiene la tele todavía está vivo.

¿Cómo te ves de acá dos años más? ¿Te ves en Socios todavía? ¿Querés un programa propio?

Me veo en eltrece. Disfruto mucho de esta señal.

¿Querés un programa propio?

Si te digo que no, te miento. A todos les gustaría poder conducir, hacer un ciclo de entrevistas, quizás jugar un poco ese rol que hoy tengo en Socios, pero con mayor continuidad sabiendo que es un programa donde vos estás a la cabeza.

¿Te imaginas siempre como periodista o pensás una reconversión hacia un programa de entretenimiento de la tarde?

Conducir un programa de juegos me encantaría porque el programa de juegos tiene mucho de esa parte actoral que yo manifesté en diferentes oportunidades.

Yo te veo, Mati. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste y te deseamos el mayor de los éxitos en los próximos años.

