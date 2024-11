La evolución de la salud de Jorge Lanata asombró a su propia hija mayor, quien lo definió como “un milagro todo lo que pasó”, en una nota con Socios del Espectáculo en la que también se refirió a Elba Marcovecchio, la esposa de su papá.

Esperanzada porque “está mucho mejor”, Bárbara Lanata supeditó el traslado del conductor de Lanata sin Filtro a la clínica de rehabilitación al resultado de la operación por el botón gástrico que se realizó el viernes, pero confió en que sería “martes o miércoles” de la semana siguiente.

“Está despierto. Yo esta semana no estuve yendo, estuve muy enferma y no podía ir por tema de posible contagio. Hice videollamada, así que lo vi y me preguntó si había tenido fiebre y eso. Así que está bien”, precisó.

La foto que subió Bárbara, la hija de Jorge Lanata, junto a su padre desde la clínica en el mes de octubre.

QUÉ DIJO BÁRBARA LANATA SOBRE LA SALUD DE SU PAPÁ

Bárbara Lanata contó quién maneja las finanzas de su padre.

“Por momentos está más ubicado y por momentos no. Pero sí, habla y está bien”.

“Fueron cinco meses de Montaña rusa. O sea, con picos muy abajo y muy arriba. Momentos muy difíciles y momentos en los que fuimos a rehabilitación muy esperanzados y que después retrocedimos”.

QUÉ SABE JORGE LANATA DE LA POLÉMICA DE BÁRBARA CON ELBA MARCOVECCHIO

Consultada sobre cuánto sabe Jorge de la discordia con Elba, Bárbara fue contundente: “No sabe nada, no le hablamos de eso. Tampoco retiene mucho...”.

Elba Marcovecchio. Fuente: Captura de imagen de video subido por Socios del Espectáculo.

Por otra parte, en una comunicación posterior con Paula Varela, la hija mayor de Jorge confirmó que la Justicia designó a un administrador para que tenga acceso al sueldo de Jorge Lanata de radio Mitre.

“El administrador va a pagar lo que haya que pagar. Fue por pedido nuestro, porque Elba Marcovecchio había bloqueado la cuenta”, aclaró Bárbara Lanata sobre la nueva cuenta bancaria de Jorge Lanata.