Luego de que surgieran varias versiones sobre el estado de salud de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio rompió el silencio en una nota telefónica que dio a LAM y reveló cuál fue el pedido expreso que le hizo su esposo antes de quedar internado.

Indagada por las fricciones que tuvo con Lola y Bárbara, las hijas de Lanata, Elba se mantuvo cauta con su respuesta: “Un día Lilita Carrió me dijo, ‘el día de mañana, no en este momento tormentoso, el camino más difícil será el camino del perdón’. Yo prefiero no hablar”, comenzó diciendo.

Asimismo, la abogada recordó que fue ella quien pidió que Bárbara también participe en las decisiones de su padre, tal como lo dictaminó la Justicia: “Me parece que era lo correcto, más allá de que era lo que ya sucedía. Las decisiones importantes médicas, todas las decisiones, tanto en forma directa o por intermediarios, las hablaba con Bárbara y con la familia porque no me parecía bien tomarlas sola, más allá que lo podría haber hecho”, lanzó.

Y siguió: “Y te estoy hablando durante cuatro años. No te estoy hablando en esta última internación. Por eso, me sorprendió el planteo desde la salud. Además, quien me conoce sabe que algo que cumpla rajatabla es mi deber. Y mi deberá era y es mantener a la familia informada, consensuar algunas cuestiones, es decir, lo normal. Más allá de algunas instrucciones que me dio Jorge en cuanto a lo médico”.

“Jorge me pidió expresamente que no quería que lo vean en mal estado. Me lo dijo de otra manera, más Lanata, que lo dije textual en el expediente”, remarcó. Y Ángel de Brito, que tuvo acceso a ese documento, cerró: “Dijo ‘que no lo vean bolu…’”.

En medio de las alentadoras noticias que empezaron a circular sobre el estado de salud de Jorge Lanata, Fernanda Iglesias dio a conocer la información que le hicieron llegar sobre el periodista, pero Elba Marcovecchio la desmintió en vivo.

“Lanata lúcido por la mañana. Por ejemplo, hoy estuvo lúcido de 7.30 a 11.30 de la mañana. Le contaron que habían atentado contra Donald Trump y estaba indignado porque le dijeron que fue hace un montón de meses, porque no se acuerda nada de los últimos meses. Entonces le dicen, ‘no, esto fue hace tres meses’, y es como que no puede creer que se perdió tantas cosas”, comenzó diciendo Fernanda en LAM.

“Lo dejan descansar por la tarde y le ponen el respirador. Lo que me dijeron es que ahora el único problema que tiene es respiratorio, que todo lo demás está bien, y que cuando eso esté más o menos tranquilo, como se dice, estable, en dos semanas lo trasladarían de nuevo a la clínica donde va a ser el trabajo neurológico. Y por eso tienen que ver cómo se recupera, que realmente pasó una muy difícil”, agregó.

Y siguió: “También, le mandan videítos todos sus amigos y Jorge los mira y reacciona. Y lo que me contaron es que ya esos episodios de delirio que tuvo se terminaron, que está mucho mejor de ese tema”.

Minutos más tarde, Yanina Latorre dio a conocer el mensaje que le hizo llegar Marcovechio: “Me está escribiendo Elba y dice que no sabe de dónde sacaste la información de que Lanata está lúcido y que mira videos y que le cuentan cosas, porque ella es la que está todas las mañanas de 8 a 11, y que no saben por qué lo estigmatizan así”, expresó.

Y cerró: “Jorge no está lúcido, ni mira videos, ni nadie le contó nada de Trump, ni habla. O sea, me pide por favor que lo aclare porque es mentira y que va en contra de las partes de la clínica. Elba me dice ‘Jorge no está en tiempo y espacio, y es normal. A mí me interesa solamente la verdad. Él está muy bien, pero decir eso es forzarlo. Estoy día a día al lado de Jorge y si bien está bien, no está lúcido. Detesto la mentira, igual que Jorge’”.