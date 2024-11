En Tempraneros hablaron sobre el nuevo novio de Victoria Vanucci, la exintegrante de las Electro Stars que se separó de Matías Garfunkel, el padre de sus hijos, en el 2019, luego de que ella misma lo blanqueara.

“Tiene 32 años, unos años menos que ella, lo conoció por Instagram, es un rapero que colaboró con grandes de la música”, contó Roxy Vázquez hacienco referencia a artistas reconocidos como Eminem, Travis Scott, The Weeknd y Post Malone.

21 Savage, el novio de Victoria Vanucci.

“Se llama 21 Savage”, dijo por su parte Cuchi; en A la Tarde, Diego Estevez aseguró que Victoria y el músico se conocieron en el restaurante que ella tiene en Los Ángeles y ella expresó: “Conozco a varios de todos esos chicos traperos”.

POR QUÉ VICTORIA VANUCCI NO PUEDE SUBIR FOTOS CON SU NUEVO NOVIO

En diálogo con A la Tarde, Victoria Vanucci contó por qué no puede subir fotos con su nuevo novio: “Con mi hijo, Napoleón (10 años), llegué a un acuerdo que es como un acuerdo entre abogados”.

“Me dijo que no quiere saber nada de ver fotos mías con alguien. Para él el contrato sigue muy vigente. Por eso cuando me preguntan de mi vida privada, me río. Mi hijo me mata”, confesó la actriz.

