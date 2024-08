Victoria Vannucci visitó a Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta y sorprendió a los televidentes al explicar cómo es la particular educación que reciben sus hijos con su expareja, Matías Garfunkel.

“Mi hijos, por suerte, no van al colegio. Gracias a Dios, en esta época. ¿Viste cuando en la pandemia nos trajeron a los chicos a casa? Tenías que hacer el rol de profesor. Yo no tenía alma de profesora, entonces con mi ex armamos un plan”, contó, orgullosa.

Victoria educa a sus hijos en su casa.

“En ese entonces, yo salía a trabajar y él se quedaba con mis hijos. Ahora, que vendí los restaurantes, me involucré más. Aunque piensen que esta cara no puede darle clases a nadie, quiero que sepan que sí”, sumó, antes de dar detalles.

¿CÓMO VICTORIA VANUCCI EDUCA A SUS HIJOS EN SU CASA?

Victoria Vannucci contó si a sus hijos les da todas las materias en su casa, como historia y matemática.

“Lo más difícil se lo enseña él (el padre de los niños). Lo que hago yo es acompañarlos en los trabajos prácticos. Los chicos se matan de la risa y tienen como sus recreos. Y su vida social por fuera de lo que es el home study”, sentenció.

Los hijos de Victoria rinden pruebas a distancia.

Antes de cerrar, aclaró que no es que no van al colegio, sino que el mismo es online, y que ellos le enseñan el programa de la Institución que luego les toma las pruebas correspondientes a distancia.