Victoria Vanucci rememoró su escandaloso divorcio con su ex y padre de sus hijos, el empresario Matías Garfunkel, durante su visita a Sebastián Wainraich en La Noche Perfecta.

“Fue un momento duro, pasaron un montón de cosas. Siempre vamos a ser familia. Es antiguo llevarse mal. Y eso que me metió en la cárcel...”, contó Victoria, recordando uno de los momentos más difíciles de su separación.

El escándalo estalló cuando Victoria le pidió el divorcio a Matías.

“Me mandó a la cárcel porque le había pedido el divorcio y se enojó. Cuando vos llamás por teléfono y decís cualquier cosa, te vienen a buscar y no importa lo que puedas decir en ese momento”, siguió Victoria, antes de rememorar su estadía en prisión.

ASÍ FUERON LOS DÍAS DE VICTORIA VANUCCI EN LA CÁRCEL

“Pasé una noche y media fuerte, en una celda con otra persona que tenía muchos problemas, en pleno frío de Utah. Por no comer, me rompieron un dedo, la señora que dormía conmigo... Solo por haber dicho que no (quería comer)”, cerró, remarcando que luego la liberaron porque lo que había dicho Matías “no era verdad”.