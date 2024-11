“Yo no quiero hacer guerra ni nada”, dijo Valentina Cervantes, la ex del futbolista de la Selección argentina Enzo Fernández, de quien se separó la semana pasada en Inglaterra para volver al país sin la certeza de que esta decisión sea definitiva o no.

La semana pasada, la joven llegó al país tras que se supiera que Fernández le pidió separarse para “disfrutar su vida” tras seis años de relación, desde que ambos eran adolescentes. La joven habló con LAM y contó cómo fue tomar la decisión de volver al país y sus consecuencias.

“Estoy bien. Fueron 6 años juntos. No pasó nada puntual. Enzo fue el de la decisión” dijo Valentina, explicando que “no hubo terceros o por lo menos yo no lo supe”. De esta manera, la joven confirmó que la separación fue totalmente amistosa.

Leé más:

Se supo de qué va a vivir Valentina Cervantes tras separarse de Enzo Fernández

QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES SOBRE UNA EVENTUAL RECONCILIACIÓN CON ENZO FERNÁNDEZ

Desde el evento en el que participaba, Valentina contó que “no veía venir nada de esto” y que aceptó la inusual y sincera propuesta de Fernández porque “lo quiere”, y que el pedido de su ex fue acompañado de una propuesta que ella tuvo que dejar de lado para regresar a su país.

“Enzo me dio la posibilidad de quedarme allá en Inglaterra. Preferí venir para acá que estoy acompañada”, dijo Valentina, y graficó explicando que en ese país “no tenía a nadie siquiera para ir a tomarse unos mates”.

“Hablamos con los chicos. Pero no entienden mucho”, dijo la joven, y agregó que “le duele por ellos porque son muy chiquitos”, antes de dar un dato revelador sobre la situación que vive. “Él plantea un distanciamiento. No es algo que él me hablo de definitivo”, sentenció, dando a entender que la semana que viene podría haber un acercamiento cuando el delantero regrese al país para jugar con la Selección.

Leé más:

Qué dijo Camila Homs de la escandalosa separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.