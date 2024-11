Luego de un vivo de Instagram donde se mostraron a los besos diera por confirmado su romance con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara le habría iniciado a Mauro Icardi (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella) una demanda por alimentos.

Así lo informaron en A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Hay una versión de una demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi. Ella llevaría la justicia a Mauro por no pagar los alimentos durante los últimos seis meses”, comenzó diciendo Diego Estéves en vivo.

“La información que tenemos es que hace seis meses Mauro Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común, además de otras cuestiones menores, por ejemplo, el tema de las macotas”, agregó.

Dan a conocer la repudiable manera en que los hinchas turcos del club de Mauro Icardi llaman a Wanda Nara (Foto: Instagram)

Tras escucharla, Dani Ambrosino intervino con más información: “Con respeto a los que dice Diego, Wanda compartió un comunicado (que después borró) que dice ‘me hago cargo económicamente de mis hijos sola. Lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas’”. “Recordemos que la demanda por alimentos es un delito penal. O sea, eso puede implicar desde la prisión a, por ejemplo, prohibición de salida del país o que le retengan el pasaporte”, sumó Estéves.

Y Pochi cerró: “Mauro Icardi está desesperado por comprarles un pasaje a todos sus hijos y a Wanda incluida para que se vuelvan a Turquía. Éstas son palabras casi textuales. Le dice, ‘si querés, venite con lo puesto. Acá hay cosas y si no, compramos todo de cero’. O sea, imagínate la desesperación que tiene él con todo este contexto”.

Mauro Icardi con uno de los cachorros que Wanda Nara reclama para sus hijas.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU DIVORCIO DE MAURO ICARDI

En medio de la incertidumbre sobre su presente sentimental junto a Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara sorprendió al responder si va a iniciar los trámites de divorcio.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “¿Vas a iniciar los trámites de divorcio?”.

“No sé, la verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”, fue la respuesta de Wanda. Además, habló de su experiencia personal con Maxi López, con quien tiene a Valentino, Constantino y Benedicto: “Hoy tengo muy buena relación con Maxi, pero es feo todo este proceso”.

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces es como que yo no me quiero ocupar. Es una separación en buenos términos con alguien que no pide nada. En su momento a Maxi tampoco le pedí nada. Salieron a decir un montón de tonterías que no eran verdad”, siguió.

Wanda Nara: “No sé (si voy a iniciar los trámites de divorcio). La verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”.

Y cerró, firme con sus palabras: “Y lo importante es que la gente que estuvo o está conmigo sepa cómo soy yo. Después, todo lo que digan es parte de la imaginación, a veces del ambiente o de la gente que no me quiere”.