La relación de Wanda Nara con Mauro Icardi alcanzó un pico tensión este martes, cuando la madre de Francesca e Isabella posteó un durísimo comunicado a través de Stories, en el que también apuntó a Turquía, pero que borró a los pocos minutos.

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas”, arrancó el descargo en referencia a los otomanos que la agredieron en redes sociales.

Luego fue contundente tras blanquear el romance con L-Gante: “Estoy separada y libre de estar con quien quiero, y sobre todo me haga bien”.

“Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo”, reaccionó Wanda a las chicanas de los hinchas de Galatasaray que admiran a Icardi.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

LOS PALAZOS DE WANDA A MAURO

Más allá de los 12.237 kilómetros que separan a Buenos Aires de Estambul, Wanda dejó en claro que la distancia con Mauro es absoluta: “Me hago cargo económicamente de mis hijos sola”.

En ese punto, Wanda lanzó una gravísima acusación contra Mauro: “Lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

“Ojalá (mis hijas) tengan mis mismos ideales. Cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”.

Mauro Icardi con uno de los cachorros que Wanda Nara reclama para sus hijas.

En cuanto al matrimonio con Icardi admitió: “Mientras fui feliz estuve. Cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino”.

“No se preocupen por mis hijos. Si hay algo que soy es buena madre. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por manifestarse. Mantener la unión, al menos para mí”, continuó.

“Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”, concluyó Wanda Nara.