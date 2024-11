Tamara Báez reaccionó muy picante a la foto que Wanda Nara compartió a través de sus stories de Instagram posando sonriente con L-Gante y Jamaica, su hija en con él.

“Me da mucho rechazo que usan a mi hija y la sumen a esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él, no me sorprende nada, mañana está con otra y listo, pero que la única vez que la ve tiren esa fotito, no va. Desubicada, ni que tuvieras 20 años”, sentenció Tamara.

La foto que enfureció a Tamara.

Lejos de quedarse en el molde, L-Gante reaccionó muy picante en Instagram al fuerte descargo de su ex contra él y Wanda, con quien también se mostró bailando muy pegadito en una fiesta tras su sentencia.

“La mamá si puede sacarse fotos con la nena y su nueva pareja, pero el papá no”, le firmó una usuaria de L-Gante defendiendo a su ídolo.

“Tengo fe de que ya no pase eso”, sentenció él, tranquilo.