La tensa nota que Oliver Quiroz le hizo a Ricardo, el hermano de Guillermo Francella generó una grieta periodística respecto al enfoque del móvil, que casi termina a los “cazotes”, y todo concluyó en un enfrentamiento entre Intrusos, A la tarde e incluso Socios del espectáculo.

En LAM, el cronista Alejandro Castelo le pidió a Oliver que se preste a un careo con los Intrusos en la puerta de América, donde el joven cronista se enfrentó a una ninguneada monumental y severos cuestionamientos de Karina Iavícoli. “Creí que había venido Nelson Castro”, ironizó.

En busca de más respuestas, Castelo le planteó la situación a Luis Ventura, presidente de APTRA, pero también panelista de A la tarde, que fue fulminante. “La mayoría de los que hablan hoy hablan con el dedito índice hacia arriba, se olvidan cuando decían que los chimenteros eran carroña”, dijo.

Oliver Quiroz, acorralado por Marcela Tauro y Karina Iavícoli de Intrusos (Foto: captura América TV)

VENTURA APUNTÓ CONTRA INTRUSOS POR EL ATAQUEA OLIVER QUIROZ

Ventura recordó cómo las figuras de Jorge Rial y Lucho Avilés y él mismo contribuyeron a hacer respetable la figura del periodista de espectáculos. “Lo que veo es que cuando un cronista sale como vos (…) va y pregunta, incomoda. Es como que están cometiendo un pecado, una invasión a la privacidad”, analizó Luis.

“¿Por qué no se fijan cuando los periodistas políticos publicaban en la tapa de los diarios, en sus portadas, las fotos de Tamara Petinato en la Casa Rosada? ¿Ahí nadie decía nada, nadie analizaba nada? Eran todos santos y son los mismos que están levantando el dedito”, explotó Ventura.

Cuando Castelo le señaló que Florencia de la Ve fue una de las cuestionadoras, Ventura se enojó. “No sé quién lo dijo ni me voy a poner a analizar, pero le digo que lo único que falta es que me venga a dar clase de periodismo a esta altura, con 50 años de calle, de trompadas comidas, de agarradas, de primicias…”, dijo, enumerando sus muchos logros.

VENTURA DISPARÓ CONTRA INTRUSOS Y SOCIOS DEL ESPECTÁCULO TRAS LAS CRÍTICAS AL NOTERO DE A LA TARDE

Cuando le consultaron por el reclamo de los Socios del espectáculo respecto a no citarlos como fuente de la separación de Francella, Ventura se lavó las manos. “La verdad no me paso mirando programas, yo hago en mi periodismo, hago mis historias, mis contenidos, mis personajes, entonces no miro lo otro”, dijo.

Respecto al criticado Oliver, Ventura no tuvo más que elogios hacia él. “Monumento, estatua, como la de Gallardo con una por#%#$% así. ¡Aguante Oliver, aguante, yo te banco!”. Dijo, antes de sacar chapa.

“No me importa los que caigan, los que caigan. Tengo más años que todos ellos. Los junto a todos y tengo más años que todos ellos”, aseguró. “Ya que están tan ofendidos, dejen el tema… a ver si lo largan. No lo largan porque no tienen contenido y eso les sustenta la pantalla”, cerró, desafiante.

